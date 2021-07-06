Temmuz ayında bu kadar yağmur normal mi? İstanbul’da dolu riski var mı?

Dr. Deniz Demirhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Aslında çok anormal bir durum yaşanmıyor. Sıcak bir iklimde yaşıyoruz ve Akdeniz ikliminde yer sıcaklığı çok sıcak yukarı seviyede de şu an olduğu gibi soğuk havanın etkisi altında kalırsa böyle kuvvetli sağanak yağışlara neden oluyor.