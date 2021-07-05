05 Temmuz 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Mescid-i Aksa Gönüllü Muhafızı Huveys’ten Başkan Erdoğan ve Türkiye’ye teşekkür

Mescid-i Aksa Gönüllü Muhafızı Huveys’ten Başkan Erdoğan ve Türkiye’ye teşekkür

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 05.07.2021
ABONE OL
Mescid-i Aksa Gönüllü Muhafızı Huveys’ten Başkan Erdoğan ve Türkiye’ye teşekkür

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Mescid-i Aksa’nın Gönüllü Muhafızı Hatice Huveys, Türkiye ve Başkan Erdoğan’a Filistin meselesine gösterdikleri destek ve hassasiyet dolayısıyla teşekkür etti.

A Haber'e konuk olan Mescid-i Aksa'nın Gönüllü Muhafızı Hatice Huveys, şu ifadeleri kullandı:

Gerçekten Filistin halkı Türkiye'nin büyük desteğini asla inkar edemez yani ben burada bütün Filistinliler adına, bütün Kudüslüler adına şunu söylemek istiyorum; Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Vecibelerini yerine getirdiği için kendisine teşekkür ediyorum.

Mescid-i Aksa Gönüllü Muhafızı Huveys’ten Başkan Erdoğan ve Türkiye’ye teşekkür MESCİD-İ AKSA GÖNÜLLÜ MUHAFIZI HUVEYS'TEN BAŞKAN ERDOĞAN VE TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

''TÜRK HALKINA DA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM''

Erdoğan şunun farkında, bunun yapılması gerektiğine inanıyor, bunu görevlerinden, ibadetlerinden birisi olarak görüyor. Elinden geldiğince oradaki Filistinlilere çok büyük yardımları dokundu. Ben özellikle sayın eşine de çok teşekkür ediyorum, bizi çok güzel kabul etti, ağırladı. Türkiye halkına da çok teşekkür ediyorum, bize onlar da çok büyük destek veriyorlar.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA