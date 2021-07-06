06 Temmuz 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Meral Akşener'in 'özel uçak' riyakârlığı! Güç sahibi olunca jet hızında döndü

Meral Akşener'in 'özel uçak' riyakârlığı! Güç sahibi olunca jet hızında döndü

ahaber.com.tr - Özel Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.07.2021 00:19
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ''Biz özel uçaklarla uçmuyoruz. Sözüm söz iktidara geldiğinde hepsini satacağım. Bunları da bana hatırlatın" sözlerini çabuk unuttu. Akşener, uçakta karşılaştığı bir yolcuya ''Yarın, 4-5 sene sonra Meral abla ile uçakta gitmiştik 'söz vermişti ama yalancı çıktı' dedirtmeyeceğim" demişti. Bugün Malatya'ya özel jetle giden Meral Akşener, ''daha seçilmeden yalanı ortaya çıktı'' dedirtti.
İlginç aşı davetine Bakan Koca'dan destek
İlginç aşı davetine Bakan Koca'dan destek
Meral Akşener'in 'özel uçak' riyakârlığı!
Meral Akşener'in 'özel uçak' riyakârlığı!
İYİ Parti'den bir algı tiyatrosu daha
İYİ Parti'den bir algı tiyatrosu daha
Mescid-i Aksa Gönüllü Muhafızı Huveys’ten Başkan Erdoğan ve Türkiye’ye teşekkür
Mescid-i Aksa Gönüllü Muhafızı Huveys’ten Başkan Erdoğan ve Türkiye’ye teşekkür
FETÖ’nün Orta Asya sorumlusu yakalandı
FETÖ’nün Orta Asya sorumlusu yakalandı
Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar
Emekli maaşları bayram öncesi yatacak
Emekli maaşları bayram öncesi yatacak
Erbakan'a hakarete Karamollaoğlu neden sessiz?
Erbakan'a hakarete Karamollaoğlu neden sessiz?
Türkiye'ye çağ atlatan dev projeler! 28 kilometrelik 'Kanuni Bulvarı Projesi' | Ayvacık Tüneli
Türkiye'ye çağ atlatan dev projeler! 28 kilometrelik 'Kanuni Bulvarı Projesi' | Ayvacık Tüneli
İşte yalan ve iftira ağı
İşte yalan ve iftira ağı
Yalan haberle yine algı yaptılar!
Yalan haberle yine algı yaptılar!
Yerle yeksan ediyor! Üstün yeteneklere sahip
Yerle yeksan ediyor! Üstün yeteneklere sahip
Daha Fazla Video Göster