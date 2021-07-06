06 Temmuz 2021, Salı
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Meral Akşener'in 'özel uçak' riyakârlığı! Güç sahibi olunca jet hızında döndü
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ''Biz özel uçaklarla uçmuyoruz. Sözüm söz iktidara geldiğinde hepsini satacağım. Bunları da bana hatırlatın" sözlerini çabuk unuttu. Akşener, uçakta karşılaştığı bir yolcuya ''Yarın, 4-5 sene sonra Meral abla ile uçakta gitmiştik 'söz vermişti ama yalancı çıktı' dedirtmeyeceğim" demişti. Bugün Malatya'ya özel jetle giden Meral Akşener, ''daha seçilmeden yalanı ortaya çıktı'' dedirtti.