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Son dakika: Mehmet Aydın'ın avukatları İstanbul Emniyet'inde! Mehmet Aydın'dan ilk ifade

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 04.07.2021 Güncelleme Tarihi: 04.07.2021
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Son dakika: Mehmet Aydın'ın avukatları İstanbul Emniyet'inde! Mehmet Aydın'dan ilk ifade

Tonsuncuk olarak da tanınan Mehmet Aydın, Çiftlik Bank vurgunundan Türkiye'ye getirildi. İstanbul Emniyet'inde başlayan yasal işlemleri süren Mehmet Aydın'ın avukatları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne geldi. Çiftlik Bank vurgunundan gözaltına alınan Mehmet Aydın ifade vermeye başladı. A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik, Mehmet Aydın'ın ortaya çıkan ilk ifadelerini aktardı.

3 yıl 5 aydır kaçak olan Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın ifade vermeye başladı. Brezilya'nın Sao Paulo kentinden Türkiye'ye getirilen Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın ve avukatları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDE İFADE VERİYOR

A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Mehmet Aydın'ın ifade vermeye başladığını açıkladı. Tosuncuk'un avukatlarının da İstanbul Emniyeti'nde olduğunu belirten Şenlik, sıcak gelişmeleri aktardı.

Şenlik yaptığı açıklamada, "77 bin kişiyi yaklaşık 500 milyon lira dolandıran Mehmet Aydın için 75 bin 260 yıla kadar hapis talep ediliyor. Mehmet Aydın'ın ifadesinin alınıma başlandı. Özel ekip kırmızı bültenle aranan Mehmet Aydın THY uçağı ile Brezilya'dan getirildi." şeklinde konuştu.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

A Haber muhabiri Evren Şenlik, Tosuncuk'un ilk ifadesini aktardı. Evren Şenlik, zor günler geçirdiğini ve borcu olduğu kadar alacağının da olduğunu söylediğini belirtti.

A Haber muhabiri Şenlik, Mehmet Aydın'ın ilk ifadesi hakkında yaptığı açıklamada, "Ön görüşmedeki ilk ifadesinde Mehmet Aydın borçlarını ödeyeceğini söyledi. Borcu kadar alacakları da olduğunu borcunun büyük bir bölümünü ödediğini söyledi. Brazilya'dan gelirken yanında şirketiyle ilgili belgelerin dışında alacaklıların bulunduğu bir liste de getirdiği öğrenildi. Neden teslim oldun sorusuna da çok zorlandığını, ailesiyle sorun yaşadığını, ayrılık noktasına geldiğini, yurt dışında çevresinde de zorluklar çıkarıldığını söylediği öğrenildi." şeklinde konuştu.

Yapılan görüşmeler sonrasında Aydın, Türkiye'den gönderilen polis ekipleri tarafından teslim alınarak Türkiye'ye getirildi. Cumartesi sabahı 09.30 sıralarında Brezilya'dan hareket eden Aydın ve polis ekiplerini taşıyan uçak, akşam 22.10 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi.

4 GÜN GÖZALTINDA KALACAK

Bir süre burada bekletilen Mehmet Aydın, "Çiftlik Bank" soruşturmasını yürüten İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekonomi Suçları Bürosu ekiplerince teslim alınarak 01.20 sıralarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü. Aydın'ın 4 gün boyunca gözaltında kalacağı, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

AVUKATLARI GELDi İFADESİNE BAŞLANIYOR

Çiftlik Bank vurgununun baş aktörü 'Tonsuncuk' lakabıyla tanınan Mehmet Aydın'ın Türkiye getirilmesinin hemen ardından İstanbul Emniyet'inde başlayan yasal işlemleri sürüyor. Aydın'ın avukatları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne geldi.

İstanbul'a getirildikten sonra İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen Çiftlik Bank vurgununun baş mimarı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın İstanbul Emniyeti'ndeki yasal işlemleri devam ediyor.

Mehmet Aydın'ın avukatları az önce İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne geldi ve polislerle bir ön görüşme yaptıktan sonra üç avukat emniyetten ayrıldı. Avukat Fatih Kuş, 1-2 saat sonra Aydın ile görüşmeyi planladıklarını ve ifade işlemlerine başlanmasını beklediklerini söyledi.

Peki şimdi ne olacak? Mağdurlarını paralarını alabilecek mi? PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK? MAĞDURLARINI PARALARINI ALABİLECEK Mİ?
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'de TOSUNCUK LAKAPLI MEHMET AYDIN TÜRKİYE'DE
'Tosuncuk'u neler bekliyor? 'TOSUNCUK'U NELER BEKLİYOR?

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