Son dakika: Mehmet Aydın'ın avukatları İstanbul Emniyet'inde! Mehmet Aydın'dan ilk ifade

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

A Haber muhabiri Evren Şenlik, Tosuncuk'un ilk ifadesini aktardı. Evren Şenlik, zor günler geçirdiğini ve borcu olduğu kadar alacağının da olduğunu söylediğini belirtti.

A Haber muhabiri Şenlik, Mehmet Aydın'ın ilk ifadesi hakkında yaptığı açıklamada, "Ön görüşmedeki ilk ifadesinde Mehmet Aydın borçlarını ödeyeceğini söyledi. Borcu kadar alacakları da olduğunu borcunun büyük bir bölümünü ödediğini söyledi. Brazilya'dan gelirken yanında şirketiyle ilgili belgelerin dışında alacaklıların bulunduğu bir liste de getirdiği öğrenildi. Neden teslim oldun sorusuna da çok zorlandığını, ailesiyle sorun yaşadığını, ayrılık noktasına geldiğini, yurt dışında çevresinde de zorluklar çıkarıldığını söylediği öğrenildi." şeklinde konuştu.