Normalleşme öncesi fırsatçılar devrede! Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu: Bir vurgunculuk var
Son dakika haberi... 1 Temmuz'da tüm kısıtlamalar kaldırılıyor. Fakat normalleşme takviminin işlemesine çok az bir süre kala fırsatçılar da ortaya çıkmaya başladı. Gıda ve tekstil başta olmak üzere birçok ürün grubunda fahiş fiyat artışları var. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Hemen hemen her sektörde bir fiyat artışı var, fiyat artışları normal değil." dedi.
Kısıtlamaların tamamen kaldırılmasına az bir süre kala fırsatçılar yine ortaya çıktı. Gıdadan tekstile, uçak ve otobüs biletinden yeme içme sektörüne kadar birçok ürün grubunda fahiş fiyat artışları yaşandı.
FAHİŞ FİYAT ARTIŞI
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Hemen hemen her sektörde bir fiyat artışı var, fiyat artışları normal değil. Evet belki bir miktar maliyet artışı var ama maliyet artışı yüzde 10 ise bizim karşımıza yüzde 100'lerle çıkıyor. Bir vurgunculuk var tekstil ürünlerinde, lokantalarda kafeteryalarda, yeme içme sektöründe, gıda ürünlerinde, sebze-meyvelerde çok ciddi fiyat artışları var." ifadelerini kullandı.
"BİZ BU FİLMİ GÖRDÜK"
Fahiş zamlar hem üreticiyi hem de tüketiciyi mağdur ediyor. Ağaoğlu, "Serbest piyasa diyte düşünmesin kimse her şeyden önce herkes insan olduğunu aklında tutsun. 2018 biz bu filmi gördük, Ağustos ayında dolardaki hareketlilikle iğneden ipliğe içtiğimiz suya kadar zam yapıldı. Tüketici isyan etti dedi ki ya suya niye zam yapılıyor Amerika'daki derelerden mi getiriliyor bu. Dolar artmış olabilir burada bir fırsatçılık var." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Evde bakım aylığı alanlara müjde! 2021 Temmuz zammı ile evde bakım maaşı ne kadar olacak? Son durum...
- Genelge yayımlandı! Bu pazar yasak var mı? 4 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Kısa çalışma ödeneğinde flaş gelişme! Uzatılacak mı, ne zaman bitecek? 2021 Haziran ayı KÇÖ ne zaman yatacak?
- İŞKUR OGM kura sonuçları sorgulama: 2021 OGM mevsimlik işçi alımı kura çekimi ne zaman? Sonuçlar açıklandı mı?
- LGS sonuçları bugün mü açıklanacak? 2021 LGS sınav sonuçları ne zaman belli olacak? MEB tarih verdi
- Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Haziran ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı?
- esinav.ataaof.edu.tr: ATA AÖF bütünleme sınavı giriş nasıl yapılır? 2021 ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman bitiyor?
- Herkes başvuru yapabilir! Geri ödeme almak çok kolay! Ayda 200 Türk lirası yatıran 538 bin TL...
- Artık marketlerde olmayacak! Onaylandığı an raflardan kalkacak! A101, BİM, Migros...
- Ay tutulması ne zaman? Kanlı ay tutulması ne demek, ne anlama geliyor?
- Gözler o tarihe çevrildi! MEB tarih verdi! LGS ve YKS sonuçları için kritik tarih...
- Kıdem tazminatında flaş değişiklik! Çalışan herkesi yakından ilgilendiriyor! Artış yaşanacak...