Normalleşme öncesi fırsatçılar devrede! Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu: Bir vurgunculuk var

"BİZ BU FİLMİ GÖRDÜK"

Fahiş zamlar hem üreticiyi hem de tüketiciyi mağdur ediyor. Ağaoğlu, "Serbest piyasa diyte düşünmesin kimse her şeyden önce herkes insan olduğunu aklında tutsun. 2018 biz bu filmi gördük, Ağustos ayında dolardaki hareketlilikle iğneden ipliğe içtiğimiz suya kadar zam yapıldı. Tüketici isyan etti dedi ki ya suya niye zam yapılıyor Amerika'daki derelerden mi getiriliyor bu. Dolar artmış olabilir burada bir fırsatçılık var." dedi.

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