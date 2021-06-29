29 Haziran 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Normalleşme öncesi fırsatçılar devrede! Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu: Bir vurgunculuk var

Normalleşme öncesi fırsatçılar devrede! Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu: Bir vurgunculuk var

Son dakika haberi... 1 Temmuz'da tüm kısıtlamalar kaldırılıyor. Fakat normalleşme takviminin işlemesine çok az bir süre kala fırsatçılar da ortaya çıkmaya başladı. Gıda ve tekstil başta olmak üzere birçok ürün grubunda fahiş fiyat artışları var. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Hemen hemen her sektörde bir fiyat artışı var, fiyat artışları normal değil." dedi.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 29.06.2021 Güncelleme Tarihi: 29.06.2021
ABONE OL
Normalleşme öncesi fırsatçılar devrede! Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu: Bir vurgunculuk var

Kısıtlamaların tamamen kaldırılmasına az bir süre kala fırsatçılar yine ortaya çıktı. Gıdadan tekstile, uçak ve otobüs biletinden yeme içme sektörüne kadar birçok ürün grubunda fahiş fiyat artışları yaşandı.

Normalleşme öncesi fırsatçılar devrede! Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu: Bir vurgunculuk var

FAHİŞ FİYAT ARTIŞI

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Hemen hemen her sektörde bir fiyat artışı var, fiyat artışları normal değil. Evet belki bir miktar maliyet artışı var ama maliyet artışı yüzde 10 ise bizim karşımıza yüzde 100'lerle çıkıyor. Bir vurgunculuk var tekstil ürünlerinde, lokantalarda kafeteryalarda, yeme içme sektöründe, gıda ürünlerinde, sebze-meyvelerde çok ciddi fiyat artışları var." ifadelerini kullandı.

Normalleşme öncesi fırsatçılar devrede! Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu: Bir vurgunculuk var

"BİZ BU FİLMİ GÖRDÜK"

Fahiş zamlar hem üreticiyi hem de tüketiciyi mağdur ediyor. Ağaoğlu, "Serbest piyasa diyte düşünmesin kimse her şeyden önce herkes insan olduğunu aklında tutsun. 2018 biz bu filmi gördük, Ağustos ayında dolardaki hareketlilikle iğneden ipliğe içtiğimiz suya kadar zam yapıldı. Tüketici isyan etti dedi ki ya suya niye zam yapılıyor Amerika'daki derelerden mi getiriliyor bu. Dolar artmış olabilir burada bir fırsatçılık var." dedi.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA