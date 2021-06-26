Türkiye-Rusya ilişkileri bölge için nasıl bir öneme sahip? İki ülke arasında hangi ortaklıklara imza atılacak? Maria Zaharova A Haber'e özel açıklamalarda bulundu
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, A News'e özel açıklamalarda bulundu. Rusya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının altını çizen Zaharova, bu kararın siyasi bir amaçla alınmadığını da vurguladı. Zaharova konuşmasında "Rusya ile Türkiye`nin uluslararası alanda her zaman menfaaetlerde ortak kesişme noktaları bulduğunu ve hatta ciddi görüş farklılıkları bulunan bazı konularda aynı dilde konuşabildiğini belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sözcüsü Maria Zaharova A Haber'e özel yaptığı açıklamalarda "Rusya ile Türkiye`nin uluslararası alanda her zaman menfaaetlerde ortak kesişme noktaları bulduğunu ve hatta ciddi görüş farklılıkları bulunan bazı konularda aynı dilde konuşabildiğini belirtmek istiyorum. Böyle verimli işbirliği örneklerinden birisi hiç kuşkusuz Astana formatıdır." ifadelerini kullandı. İşte Zaharova'nın sözleri...
GÖRÜŞ AYRILIKLARINI ÇÖZEBİLİYORUZ
Bence hem Rusya`da ve hem de Türkiye`de herkes ilişkilerimizin karşılıklı saygı ve çıkarlar temeline dayandığının farkında. Bu ilişkiler çok yönlüdür. En önemlisi ise ilişkilerimizin stratejik işbirliği seviyesine ulaşmış olmasıdır. İlişkilerdeki görüş ayrılıklarına gelince ise bu harikadır. Zira bu durum ilişkilerimizdeki dinamikliği gösteriyor. Ayrıca bu durum devletlerimizin egemen devletler olarak bağımsız çıkarlarını savunmalarının da gereğidir. Ülkelerimizin çıkarları ise dış etkenlere ve baskılara göre değil halklarımızın menfaatlerine göre belirleniyor. Bu nedenle görüş ayrılıkları ortaya çıktığında biz bunları çözebiliyoruz.
İŞBİRLİĞİ BÖLGEYE KATKI SAĞLIYOR
Türkiye ile ilişkilerde zaman zaman değişik alanlarda görüşlerimizin bağdaşmadığı durumlar olabiliyor. Biliyorsunuz biz her defasında şu pozisyondan yola çıkıyoruz. Taraflar yakın işbirliği anlayışı ve karşılıklı tavizlerle bu sorunların üstesinden gelebilir. Dolayısıyla bir daha tekrar ediyorum. Farkli görüş, yaklaşım, tavırların zaman zaman ortaya çıkmış olması sadece normal bir şey değil, egemen bir devlet olmanın doğal bir gereğidir. Sadece bu sorunların çözümü için siyasi irade gerekiyor ki o da mevuttur. En önemlisi ise ilişkilerimizde ortaya çıkan sorunlar, görüş farklılıkları ve bazen de tutarsızlıklar bizim birçok alanda işbirliği yapmamızı da engellemiyor.
RUSYA VE TÜRKİYE AYNI DİLDE KONUŞABİLİYOR
Rusya ile Türkiye`nin uluslararası alanda her zaman menfaaetlerde ortak kesişme noktaları bulduğunu ve hatta ciddi görüş farklılıkları bulunan bazı konularda aynı dilde konuşabildiğini belirtmek istiyorum. Böyle verimli işbirliği örneklerinden birisi hiç kuşkusuz Astana formatıdır. Suriye`de durumun kontrolü için bu süreç çok etkilidir. Bu sadece kağıt üzerinde varlık gösteren bir mekanizma değildir. Bu mekanizma çok zor sorunların çözümüne ciddi şekilde katkıda bulunuyor.
SURİYE'DE BÜYÜK ÖLÇÜDE ATEŞKES SAĞLANDI
Rusya, Türkiye ve İran arasında oluşturulan bu mekanizma sayesinde Suriye`de ateşkes rejimi büyük ölçüde sağlanmış oluyor. Bu ülkelerimizin büyük başarısıdır. Gerçi batıdan aykırı sesler de geliyor. Ama biz gerçeği biliyoruz. Astana formatı çerçevesinde 16. Suriye görüşmelerinin hazırlıklarına da başlamış bulunuyoruz. Ayrıca 2018 de imzalanan İdlib`deki duruma ilişkin Rus-Türk sözleşmesi de başarılı bir şekilde uygulanıyor. Çatışmaların yeniden başlamasını önlemek için ortak devriye çalışmaları devam ediyor. Libya`daki duruma gelince ise Rusya ve Türkiye liderlerinin Ocak 2020`de vardıkları uzlaşı sayesinde her ne kadar kırılgan olsa bile ateşkesi sağlamak mümkün hale geldi.
EKONOMİK İŞBİRLİĞİNE VURGU YAPTI
Rusya ile Türkiye hükumetleri arasında karşılıklı ödemelerin ulusal para birimleri üzerinden yapılmasına ilişkin anlaşma 2019 Ekim başında imzalandı. O dönemde Türkiye`de Hazine ve Maliye Bakanı görevinde Albayrak, bizde ise Siluanov vardı. Tabii ki bu konuda hem bizim ve hem de sizin taraftan Maliye Bakanlığı yetkilileri daha derin bilgi sahibidirler. Ama bu anlaşmanın iki devletin farklı alanlarda ilişkilerini daha da yaklaştırma isteklerinin bir göstergesi olduğunu belirtmek isterim. Karşılıklı ticaretin ulusal para birimleri üzerinden yapılması her iki ülke üreticilerinin çıkarlarına uyuyor. Türkiye ve Rusya gibi önemli ekonomik partner olan ülkelerimiz açısından bu çok önemli. `Mir` gibi banka ödeme sistemlerinin Türkiye`de daha yaygın hale getirilmesi ise bence Ankara`nın da menfaatlerine uymakta. Çünkü Ankara Rus turistlerin daha fazla Türkiye`de tatil yapmasını istiyor. Bu da turistlere büyük kolaylık sağlamış olacak.
SEYAHAT KISITLAMASI KARARI SİYASİ MİYDİ?
Bu kararın epidemiloji uzmanları ve doktorlar tarafından andığını özellikle vurgulamak isterim. Bizde bu alanda kararlar veren ilgili kurumlar bulunuyor. Bu kararın alınmasında siyaset yoktu. Gerçek durum dikkate alınarak böyle bir karara varıldı. Türkiye ülkede durumun daha fazla kötüye gitmemesi için hemen harekete geçti, acil önlemler aldı. Bunları yaparken hiç bir şeyi de saklamadı, atılan adımlar konusunda bilgilendirmede bulundu. O anda acil bir sonuç tabii ki elde edilemezdi. Ama durum zamanla iyileşmeye ve istikrar kazanmaya başladı. Ve Rusyanın ilgili kurumları da hava ulaşımının yeniden başlatılması için Türk tarafıyla görüşmelere başladı. 17 Haziran`da ise Türkiye`nin tatil beldelerinde pandemi durumunu yerinde incelemek için bir Rus heyet Türkiye`yi ziyaret etti. Biz bu konunun Türkiye için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle biz kararları uyduruk gerekçelerle değil, Türk partnerlerimizle yaptığımız ortak çalışmalara göre, durum analizine göre alıyoruz. Ayrıca biz Ankara`ya aldığımız kararlara anlayışlı bir yaklaşım sergilediği için de çok minnettariz. Hem Rusya ve hem de Türkiye`de insanların sağlık ve güvenliğinin başlıca öncelik olması çok önemli.
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