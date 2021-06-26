Türkiye-Rusya ilişkileri bölge için nasıl bir öneme sahip? İki ülke arasında hangi ortaklıklara imza atılacak? Maria Zaharova A Haber'e özel açıklamalarda bulundu

SEYAHAT KISITLAMASI KARARI SİYASİ MİYDİ?

Bu kararın epidemiloji uzmanları ve doktorlar tarafından andığını özellikle vurgulamak isterim. Bizde bu alanda kararlar veren ilgili kurumlar bulunuyor. Bu kararın alınmasında siyaset yoktu. Gerçek durum dikkate alınarak böyle bir karara varıldı. Türkiye ülkede durumun daha fazla kötüye gitmemesi için hemen harekete geçti, acil önlemler aldı. Bunları yaparken hiç bir şeyi de saklamadı, atılan adımlar konusunda bilgilendirmede bulundu. O anda acil bir sonuç tabii ki elde edilemezdi. Ama durum zamanla iyileşmeye ve istikrar kazanmaya başladı. Ve Rusyanın ilgili kurumları da hava ulaşımının yeniden başlatılması için Türk tarafıyla görüşmelere başladı. 17 Haziran`da ise Türkiye`nin tatil beldelerinde pandemi durumunu yerinde incelemek için bir Rus heyet Türkiye`yi ziyaret etti. Biz bu konunun Türkiye için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle biz kararları uyduruk gerekçelerle değil, Türk partnerlerimizle yaptığımız ortak çalışmalara göre, durum analizine göre alıyoruz. Ayrıca biz Ankara`ya aldığımız kararlara anlayışlı bir yaklaşım sergilediği için de çok minnettariz. Hem Rusya ve hem de Türkiye`de insanların sağlık ve güvenliğinin başlıca öncelik olması çok önemli.