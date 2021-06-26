Kanal İstanbul projesi için ilk kazma vuruluyor! Kanal İstanbul neden önemli ve gerekli?

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Merkezi Müdürü Mustafa Ilıcalı'nın açıklamaları:

"Bu proje şu anda Türkiye'nin en büyük ve en önemli projesi. İstanbul Boğazı'nda şu anda çok büyük kaza riskleri var.

Rakamlar ortada ve yük trafiği hızlı şekilde artıyor. Geçtiğimiz yıl deniz yolu ulaşımı ile 12 milyar ton yük taşındı.