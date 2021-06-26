Kanal İstanbul projesi için ilk kazma vuruluyor! Kanal İstanbul neden önemli ve gerekli?
Kanal İstanbul projesi için tarihi gün geldi. Proje kapsamında inşa edilecek 6 köprüden ilkinin temeli bugün atılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan temel atma törenine katılacak. Peki Kanal İstanbul projesi neden önemli? Türkiye'nin projeyi yapmasındaki amaç ne? Projenin Türkiye'ye katkıları ne olacak? Kanal İstanbul projesi ile ilgili gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Merkezi Müdürü Mustafa Ilıcalı ve Kentsel Dönüşüm Uzmanı Nihat Şen değerlendirdi.
İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Merkezi Müdürü Mustafa Ilıcalı'nın açıklamaları:
"Bu proje şu anda Türkiye'nin en büyük ve en önemli projesi. İstanbul Boğazı'nda şu anda çok büyük kaza riskleri var.
Rakamlar ortada ve yük trafiği hızlı şekilde artıyor. Geçtiğimiz yıl deniz yolu ulaşımı ile 12 milyar ton yük taşındı.
Bizim olduğumuz nokta da bunun yüzde 25'ine tekabül ediyor. Karadeniz'e sınır ülkelerde üretim artıyor. Limanlara petrol akışı yükseliyor. Boğaz'dan geçen gemilerin boyutları büyüyor.
Geçen ay itibariyle 14 milyon ton tehlike yük geçişi oldu. Pandemi döneminde bile buradan 40 bin gemi geçmiş. Geleceğe doğru bakıldığı zaman 14 saatlik bekleme süreleri daha da yükselecek.
Gemilerden çok fazla salınım var ve tarihi noktalarımıza da zarar veriyor. Denizi, havayı kirletiyor bir de üzerine bekleme süreleri uzuyor.
Burada maliyetler yükseliyor. Türkiye tüm olasılıkları değerlendirerek bu projeyle hem erken tedbir alıyor hem de kazanç sağlıyor.
Projeye yönelik itirazlara bakıldığı zaman altının boş olduğunu görüyoruz. 'Depremi tetiklemez' bunu ileri uzman isimler söylüyor. Kanal İstanbul için 'Karadeniz'deki kirliliği Marmara'ya taşır' diyorlar ama bugün Kanal İstanbul yok ama müsilaj sorunu baş gösterdi.
Proje stratejik açıdan çok önemli, ekonomi açısından çok önemli ve güvenlik açısından çok önemli. Türkiye açısından diğer 80 ile yapacağı katkı da çok önemli buraya dikkat etmek lazım.
Dünyadaki coğrafik konumumuz açısından daha fazla pay almak için çok önemli. Yapılan eleştiriler sadece siyaseten yapılıyor."
Kentsel Dönüşüm Uzmanı Nihat Şen'in açıklamaları:
"Bizler hep şehirlerimizin çarpıklığından şikayet ediyoruz. Bizler şehirlerimizi 100 yıl sonrasını düşünerek planlamak zorundayız. Dünyada artık deniz ticareti değişiyor. Bugün artık devasa deniz gemileri var. Tonajları ciddi anlamda artmış durumda bunun yanında Karadeniz ciddi bir ticaret hacmine ulaşacak.
25 bin kapasitesi olan İstanbul Boğazı'ndan bugün 43 bin gemi geçiyor. Diğerleri de Marmara'da bekliyor. Bekleyen gemiler de çevre felaketine yol açıyor. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki kısa sürede Karadeniz'den Akdeniz'e inen gemi sayıları 74 bine çıkacak. Bunu İstanbul Boğazı nasıl karşılayacak?
Buradan her türlü tehlikeli yük geçiyor bunlar milyonlarca dolar parayı kazanırken Türkiye'nin menfaati olmayacak. Öyle bir durum olamaz. Biz artık önümüzü görüyoruz ve deniz ticaretinin nereye varacağını da biliyoruz.
'Gemilerin adedi düştü' diye bir şey diyorlar ama bu gemilerin tonajı artıyor bununla birlikte risk de büyüyor. Buradaki bir kazada olan bize olacak biz bunun tedbirini almak zorundayız."
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