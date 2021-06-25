Artı 1 kanalının kurulmasında CHP'li milletvekili detayı! Melik Yiğitel A Haber ekranlarında açıkladı
Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında Sezgin Baran Korkmaz ve kara para aklama tartışmalarına flaş açıklamalarda bulundu. Artı 1 TV'nin Sezgin Baran Korkmaz tarafından Ekim Alptekin'e kurdurulduğunu söyleyen Yiğitel, CHP'li bir milletvekilinin kanalın kurulması için toplandığı iddia edilen 40 milyon liranın 1 milyon lirasını ödediğini ifade etti. İşte detaylar...
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Sezgin Baran Korkmaz ve kara para aklama tartışmalarına yönelik açıklamalarda bulundu.
EKİM ALPTEKİN'E ARTI 1'İ KURDURDU
Sezgin Baran Korkmaz'ın çok sayıda gazeteciyi finanse ettiğinin söylendiğini söyleyen Yiğitel bu isimlerin içinde en önemli isimlerden birinin Ekim Alptekin olduğunu vurguladı. Ekim Alptekin'in FETÖ ile bağlantısına dikkat çeken Yiğitel, bu isim üzerinden Sezgin Baran Korkmaz'ın ARTI 1 televizyonunu kurdurduğunu ifade etti.
40 MİLYON LİRA TOPLANDI
Yılmaz Özdil'in ARTI 1 televizyonunun Uğur Dündar öncülüğünde kurulduğunu da ifade ettiğini söyleyen Yiğitel, Can Ataklı'nın "40 milyon lira toplandı" iddialarını da hatırlattı.
BİR VEKİLDEN 1 MİLYON LİRA ALINDI
Bu parayı toplayan kişinin CHP'de bir yönetici olduğunu vurgulayan Yiğitel, CHP'de bir dönem milletvekilliği yapmış bir kişiden 1 milyon lira alındığını ifade etti.
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