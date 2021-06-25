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Artı 1 kanalının kurulmasında CHP'li milletvekili detayı! Melik Yiğitel A Haber ekranlarında açıkladı

Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında Sezgin Baran Korkmaz ve kara para aklama tartışmalarına flaş açıklamalarda bulundu. Artı 1 TV'nin Sezgin Baran Korkmaz tarafından Ekim Alptekin'e kurdurulduğunu söyleyen Yiğitel, CHP'li bir milletvekilinin kanalın kurulması için toplandığı iddia edilen 40 milyon liranın 1 milyon lirasını ödediğini ifade etti. İşte detaylar...

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 25.06.2021 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021
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Artı 1 kanalının kurulmasında CHP'li milletvekili detayı! Melik Yiğitel A Haber ekranlarında açıkladı

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Sezgin Baran Korkmaz ve kara para aklama tartışmalarına yönelik açıklamalarda bulundu.

EKİM ALPTEKİN'E ARTI 1'İ KURDURDU

Sezgin Baran Korkmaz'ın çok sayıda gazeteciyi finanse ettiğinin söylendiğini söyleyen Yiğitel bu isimlerin içinde en önemli isimlerden birinin Ekim Alptekin olduğunu vurguladı. Ekim Alptekin'in FETÖ ile bağlantısına dikkat çeken Yiğitel, bu isim üzerinden Sezgin Baran Korkmaz'ın ARTI 1 televizyonunu kurdurduğunu ifade etti.

40 MİLYON LİRA TOPLANDI

Yılmaz Özdil'in ARTI 1 televizyonunun Uğur Dündar öncülüğünde kurulduğunu da ifade ettiğini söyleyen Yiğitel, Can Ataklı'nın "40 milyon lira toplandı" iddialarını da hatırlattı.

BİR VEKİLDEN 1 MİLYON LİRA ALINDI

Bu parayı toplayan kişinin CHP'de bir yönetici olduğunu vurgulayan Yiğitel, CHP'de bir dönem milletvekilliği yapmış bir kişiden 1 milyon lira alındığını ifade etti.

Artı 1 TV'nin kurulmasında CHP'li vekilden milyonluk destek! Melik Yiğitel A Haber'de duyurdu ARTI 1 TV'NİN KURULMASINDA CHP'Lİ VEKİLDEN MİLYONLUK DESTEK! MELİK YİĞİTEL A HABER'DE DUYURDU

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