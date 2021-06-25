25 Haziran 2021, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Son dakika: ABD'de karanlık bir ortaklık! Yeni plan bu dernekle mi devrede? A Haber'de flaş değerlendirmeler
FETÖ'cüler, ABD'de bazı eski siyasetçilerle birlikte kirli bir ittifakı daha hayata geçirdi. FETÖ, John Bolton ve Jeb Bush ABD’de kurulan dernekte buluştu. Türkiye karşıtı derneğin amacı ne? "Türk Demokrasi Projesi" isimli derneğin kurulma amacı ne? Yeni bir darbe koalisyonu mu? AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay, Ankara Hacı Bayramveli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.