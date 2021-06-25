25 Haziran 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: ABD'de karanlık bir ortaklık! Yeni plan bu dernekle mi devrede? A Haber'de flaş değerlendirmeler

Son dakika: ABD'de karanlık bir ortaklık! Yeni plan bu dernekle mi devrede? A Haber'de flaş değerlendirmeler

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.06.2021 13:22
FETÖ'cüler, ABD'de bazı eski siyasetçilerle birlikte kirli bir ittifakı daha hayata geçirdi. FETÖ, John Bolton ve Jeb Bush ABD’de kurulan dernekte buluştu. Türkiye karşıtı derneğin amacı ne? "Türk Demokrasi Projesi" isimli derneğin kurulma amacı ne? Yeni bir darbe koalisyonu mu? AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay, Ankara Hacı Bayramveli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
ABDde karanlık bir ortaklık! ABD'DE KARANLIK BİR ORTAKLIK!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD'de karanlık bir ortaklık!
ABD'de karanlık bir ortaklık!
İşte Karadeniz'deki uyarı ateşi
İşte Karadeniz'deki "uyarı ateşi"
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist öldürüldü
Şaşkına çeviren koronavirüs araştırma sonucu!
Şaşkına çeviren koronavirüs araştırma sonucu!
Lambda varyantı Türkiye'de görüldü mü?
Lambda varyantı Türkiye'de görüldü mü?
Kanal İstanbul'da geri sayım
Kanal İstanbul'da geri sayım
Sayaç ihalesinde vurgun iddiası!
Sayaç ihalesinde vurgun iddiası!
Komandolar Suriye'ye uğurlandı
Komandolar Suriye'ye uğurlandı
CHP’de bir istifa daha
CHP’de bir istifa daha
Aşılanma oranı en yüksek 10 il
Aşılanma oranı en yüksek 10 il
Terör örgütü çocukları istismar ediyor
Terör örgütü çocukları istismar ediyor
Bakan Akar'dan net mesaj
Bakan Akar'dan net mesaj
Daha Fazla Video Göster