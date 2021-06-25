Dilek Güngör: İşte SBK'nın mekanizması...

Polise başvursanız, mahkemeye gitseniz de hiçbir sonuç elde edemiyorsunuz.

Nereden mi biliyorum?

Poliste kasten yaralamadan tehdide, örgüt kurmaktan dolandırıcılığa kadar onlarca kaydı var. Bir tanesi için geçmişte harekete geçilmiş mi? Mahkemelerde onlarca dosyası var. Hepsi nasıl kapatılmış? İstihbarat kaynaklarında memleketi Kars'ta PKK'ya yardım ve lojistik destek sağladığına dair bilgiler bile var. O bilgiler üzerine ne yapılmış?

Bunlar uydurma değil… Devletin ilgili birimlerinin kayıtları. Fakat bunlar geçmişte ne hikmetse, ya görülmüyor ya üstü kapanıyor.

Ta ki, ABD'de SBK'nın şirketi Mega Varlık'ın başındaki Kingston kardeşler ve Levon Termendzhyan davası başlayana kadar… Ondan sonra bazı çevrelerde SBK'ya karşı soru işareti oluşuyor. Kimi çevreler ise kendisini siper etmeye devam ediyor. Öyle ki, geçen yılın sonunda Türkiye'de başlayan soruşturmada şirketlerine el konulduktan sonra bile 'muteber iş insanı' olarak görülmeye devam edilip, kurtarmaya çalışanlar çıkıyor… Türkiye'den elini kolunu sallayarak çıkarılsa da, Korkmaz, ABD'nin talebiyle Avusturya'da yakalanıyor.

Şimdi siper olanlar ne alemde bilmiyorum?

Fakat şunu iyi biliyorum, SBK meselesi epeyce su kaldıracak.

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