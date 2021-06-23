23 Haziran 2021, Çarşamba
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AK Partili vekil Turan’dan çarpıcı açıklama: CHP medyası kara para skandalını sümen altı etmeye çalışıyor

A Haber ekranlarında CHP medyasının Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil’in Sezgin Baran Korkmaz kavgasını sümen altı etme çabaları değerlendirildi. Memleket Meselesi’ne konuk olan AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, ‘’CHP’ye bunlar yakışıyor, işin kötü tarafı CHP’de yadırganmıyor da bunlar. CHP’nin öyle bir yapısı var ki asla bu skandallar konuşulmuyor, ‘dost kavgası’ olarak sunuluyor bu haber.’’ dedi

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 23.06.2021
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AK Partili vekil Turan’dan çarpıcı açıklama: CHP medyası kara para skandalını sümen altı etmeye çalışıyor

A Haber'de Yılmaz ÖzdilUğur Dündar tartışmasıyla alevlenen CHP medyasındaki kara para skandalı değerlendirildi.

AK Partili vekil Turan’dan çarpıcı açıklama: CHP medyası kara para skandalını sümen altı etmeye çalışıyor AK PARTİLİ VEKİL TURAN’DAN ÇARPICI AÇIKLAMA: CHP MEDYASI KARA PARA SKANDALINI SÜMEN ALTI ETMEYE ÇALIŞIYOR

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan şu ifadeleri kullandı:

Ekrem İmamoğlu'nun 'tatil bana yakışıyor' sözünden mülhem bir cümle üretecek olursak CHP'ye bunlar yakışıyor, işin kötü tarafı CHP'de yadırganmıyor da bunlar.

CHP'NİN SKANDALI ÖRTME GAYRETİ!

CHP'nin öyle bir yapısı var ki asla bu skandallar konuşulmuyor, 'dost kavgası' olarak sunuluyor bu haber. Hemen sümen altı edip gözlerden kaçırma gayretindeler. Akıl babaları bunlara şöyle bir strateji önermiş; siz sürekli rakibinizi konuşun, topu onların yarı sahasında çevirin, onlara saldırın, suçlayın. 'Yavuz hırsız ev sahibini bastırır' sözünde olduğu gibi.

''SOSYAL MEDYA PATRONLARIYLA BERABER ÇALIŞIYORLAR''

Maşallah sosyal medya patronlarıyla da beraber çalışıyorlar. 24 Nisan'da Biden'ın sözde Ermeni soykırımına yanıt olarak yayınlanan basın açıklamaması YouTube kaldırdı. Fakat aynı YouTube bir mafya babasını anasayfaya taşıyor. Dünyada bir kirli düzen var ve bu düzene uyarsanız akredite olmuş oluyorsunuz.

CHP'de kaybolan 40 milyon TL nerede? CHP'DE KAYBOLAN 40 MİLYON TL NEREDE?
CHP medyası kara parayla mı fonlandı? CHP MEDYASI KARA PARAYLA MI FONLANDI?

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