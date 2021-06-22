Kes-yapıştır otomobillere dikkat! Kazalı araçları kazasız gibi gösteriyorlar
İkinci el araç alırken dikkat. Çünkü sahtekarlar ikinci el araçta bir çok hile uyguluyor. O hilelerden sonuncusu da kes-yapıştır yöntemi. Sahtekarlar bu yöntemle kazalı araçları kazasızmış gibi gösteriyor.
ÖZEL HABER A Haber
Türkiye'de 2 milyon ağır hasarlı araç bulunuyor. Bunu fırsata çevirmek isteyen sahtekarlar, o araçları kazasızmış gibi göstermeye çalışıyor.
Hem de kes-yapıştır yöntemiyle.
Sahtekarların yaptığı hileyi aracın içerisinden de anlamak mümkün.
Ağır hasarlı araçları hasarsız araca çeviren ustalar, patlayan airbaglerin yerine birçok farklı malzemeyi koyuyor.
Aracın boyasında da oynama yapılıyor. Araca öyle bir boya yapılıyor ki aracın hasarlı olduğu anlaşılamıyor.
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