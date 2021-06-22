Kırmızı kategoride aranan PKK'lı Ulaş Doğan etkisiz hale getirildi! Operasyon ne anlama geliyor?
MİT'in Irak'ın Süleymaniye kentindeki operasyonuyla "terörden arananlar" listesinde kırmızı kategoride yer alan ve kırmızı bültenle aranan PKK'lı Ulaş Doğan etkisiz hale getirildi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar değerlendirdi.
Bu halı saha maçını basmışlardı. Buradaki saldırıda bir polisimiz eşiyle beraber şehit olmuştu. Bu olay başta olmak üzere 2011 ve 2012 yılında Tunceli merkezli birçok eylemin sorumlusu olan terörist işte bu.
Yani bu teröristin karakol baskınlarında EYP'lerde rolü var. Bu adam Irak'a sözde medya sorumlusu bile oldu. Süleymaniye bölgesini çok rahat kullanıyorlardı.
MİT'in bu adamı etkisizleştirirken yerel unsurlarla yapmış olduğu büyük bir koordinasyon var. Kişiye dayanan bilgi ile bu adam etkisiz hale getirildi.
Mehmetçik'in karşısına çıkamayan bu şahıslar Irak'ta parasını kazanmaya çalışan isimleri etki altına alarak Türkiye'ye baskı yapmaya çalışıyorlardı. Medya sorumlusuydu, son derece önemli bir terörist figür etkisizleştirildi.
Bu adam tam bir şeytan! Bizim çok fazla canımızı yaktı bu terörist. Talimat almış bir isim özel görevi yapmak için Süleymaniye'ye gidiyordu, MİT gerçek zamanlı olarak etkisizleştirdi.
Burada masum sivillerin etki altına alındığı bir denklem ile karşı karşıya kalabilirdik, bu engellendi. Irak'ın kuzeyindeki yerel yönetimle ilişkilerde gerginliğe sebebiyet verebilirdi can güvenliklerinin sağlanması noktasında hassasiyetler ortaya çıktığı için.
PKK'nın böyle bir takım asimetrik çabaları da var bu terör eylemlerinin içerisinde. Orada Türk sivilleri hedef almaya yönelik şeytani bir eylemin peşindeydi, bunların engellenmesi adına büyük bir etki ortaya kondu."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Nakdi ücret desteği bitti mi, uzatıldı mı? Nakdi ücret desteği ne zaman bitecek? İşte tüm detaylar
- Diyanet takvimi: Kurban Bayramı tarihi ne zaman? 2021 Kurban Bayramı ayın kaçında, hangi günler?
- Resmi açıklama: 1 Temmuz'da eğlence mekanları açılacak mı? Yeni normalleşme ile eğlence mekanları ne zaman açılacak?
- Son dakika: Muğla Datça'da korkutan deprem! 22 Haziran AFAD son depremler
- Son dakika: Aşı yaşı kaça düştü? 18, 20, 25 yaş üstü ne zaman aşı olacak? MHRS aşı randevusu nasıl alınır?
- Müzik yasağı genelgesi son dakika: Gece 12'den sonra müzik sınırlaması var mı? Mekanlarda canlı müzik yasak mı?
- Google sürekli olarak duruyor hatası son dakika! Android çöktü mü? Android uygulamalar ve Google neden açılmıyor?
- BİM 22 Haziran 2021 aktüel kataloğu: Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? Güncel liste...
- Son fırsat! KPSS geç başvuru nasıl yapılır? 2021 Lisans KPSS geç başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?
- BİM salı indirimlerinde sürpriz kampanyalar! 22 Haziran 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Bu hafta sonu yasak var mı? 27 Haziran Pazar günü sokağa çıkma olacak mı? Kısıtlama ne zaman kalkacak?
- 18 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Sağlık Bakanlığı 18 yaş üstü aşı randevusu takvimi belli mi? Başkan Erdoğan açıkladı!