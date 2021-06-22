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Kırmızı kategoride aranan PKK'lı Ulaş Doğan etkisiz hale getirildi! Operasyon ne anlama geliyor?

MİT'in Irak'ın Süleymaniye kentindeki operasyonuyla "terörden arananlar" listesinde kırmızı kategoride yer alan ve kırmızı bültenle aranan PKK'lı Ulaş Doğan etkisiz hale getirildi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar değerlendirdi.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.06.2021 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021
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Kırmızı kategoride aranan PKK'lı Ulaş Doğan etkisiz hale getirildi! Operasyon ne anlama geliyor?

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar'ın açıklamaları:

"Şimdi öncellikle şunu vurgulamak lazım gerekiyor. Türkiye'de çok sansasyonel olaylara neden olmuştu bu isim.

2011 yılında Tunceli'de halı saha maçı yapan polislerimiz vardı.

Bu halı saha maçını basmışlardı. Buradaki saldırıda bir polisimiz eşiyle beraber şehit olmuştu. Bu olay başta olmak üzere 2011 ve 2012 yılında Tunceli merkezli birçok eylemin sorumlusu olan terörist işte bu.

Yani bu teröristin karakol baskınlarında EYP'lerde rolü var. Bu adam Irak'a sözde medya sorumlusu bile oldu. Süleymaniye bölgesini çok rahat kullanıyorlardı.

MİT'in bu adamı etkisizleştirirken yerel unsurlarla yapmış olduğu büyük bir koordinasyon var. Kişiye dayanan bilgi ile bu adam etkisiz hale getirildi.

Mehmetçik'in karşısına çıkamayan bu şahıslar Irak'ta parasını kazanmaya çalışan isimleri etki altına alarak Türkiye'ye baskı yapmaya çalışıyorlardı. Medya sorumlusuydu, son derece önemli bir terörist figür etkisizleştirildi.

Bu adam tam bir şeytan! Bizim çok fazla canımızı yaktı bu terörist. Talimat almış bir isim özel görevi yapmak için Süleymaniye'ye gidiyordu, MİT gerçek zamanlı olarak etkisizleştirdi.

Burada masum sivillerin etki altına alındığı bir denklem ile karşı karşıya kalabilirdik, bu engellendi. Irak'ın kuzeyindeki yerel yönetimle ilişkilerde gerginliğe sebebiyet verebilirdi can güvenliklerinin sağlanması noktasında hassasiyetler ortaya çıktığı için.

PKK'nın böyle bir takım asimetrik çabaları da var bu terör eylemlerinin içerisinde. Orada Türk sivilleri hedef almaya yönelik şeytani bir eylemin peşindeydi, bunların engellenmesi adına büyük bir etki ortaya kondu."

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