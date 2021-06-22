Denizdeki fay hattı karaya mı çıktı! 3,9’luk deprem neden fazla hissedildi?

Kartal, Maltepe, Gebze ve Darıca'ya doğru uzanan böyle bir fay daha var. Deprem bu fay üzerinde gerçekleşti. Yani Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kara üzerine çıktığı yer burası. Bundan dolayı insan daha fazla hissettiler.