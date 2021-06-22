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Denizdeki fay hattı karaya mı çıktı! 3,9’luk deprem neden fazla hissedildi?

Geçtiğimiz cumartesi, İstanbul'da merkez üssü Kartal olan bir deprem meydana geldi. Depremin karada gerçekleşmiş olması ise kafalarda soru işaretleri oluşturdu. İstanbul'un içinden geçen aktif bir fay var mı? Depremin denizde olması ile karada olması arasındaki fark nedir? Bu soruların yanıtını A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy değerlendirdi.

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 22.06.2021 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021
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Denizdeki fay hattı karaya mı çıktı! 3,9’luk deprem neden fazla hissedildi?

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy'un değerlendirmeli:

"Haritaya baktığımız zaman kırmızı çizgilerin hepsi deprem oluşturabilir fayları gösteriyor.

1999 yılındaki Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın orta kısmında bitmişti. Yani Yalova açıklarında bitmişti.

Cumartesi günü olan deprem bu fay hattı üzerinde gerçekleşmedi. Yani ana kolon üzerinde gerçekleşmedi. Buna aykırı olan üst kısımda bir fay hattı daha var.

Kartal, Maltepe, Gebze ve Darıca'ya doğru uzanan böyle bir fay daha var. Deprem bu fay üzerinde gerçekleşti. Yani Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kara üzerine çıktığı yer burası. Bundan dolayı insan daha fazla hissettiler.

Bu noktadaki zeminler kötü, bu nedenle deprem dalgalarının daha fazla hissedilmesini sağlar. Üstelik bir de sığ deprem olunca daha fazla hissedildi. Artık İstanbul'da aktif bir fay hattı var diyebiliriz.

Ama bizim beklediğimiz büyük deprem bu kol üzerinde olmayacak. Bu ikinci kollar üzerinde çok büyük depremler yaratacağını düşünmüyorum. Bu depremden sonra önemli bir deprem meydana gelmedi.

Biz asıl İstanbul'u etkileyecek ve 7'den büyük olacak depremi Yalova açıkları ile Silivri açıkları arasındaki kısımda bekliyoruz. Buradaki deprem 7'den büyük olacaktır. Asıl problem burada var.

Maramara'da 28 milyona yakın insan yaşıyor. 6 milyona yakın konut var. Sanayinin de kalbi burada atıyor ve önemli bir tedarik köprüsü burası bu yüzden buradaki deprem çok önemli.

Buradaki depremde 100 milyar dolara yakın bir ekonomi kaybı yaşanabilir ve insanlar hayatlarını kaybedebilir. Bu noktada çok dikkatli olmamız gerekiyor. 20 yıl içerisinde çok şeyler yaptık ama yapmadıklarımızla da ilgilenmemiz gerekiyor."



Deprem haritasından bir görüntü

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