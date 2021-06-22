Son dakika: MİT'ten Kuzey Irak'ta operasyon! Kırmızı kategorideki PKK'lı terörist Ulaş Doğan öldürüldü

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA BİLGİ TOPLUYORDU

Örgüt adına Irak'ın kuzeyindeki şehirlerde sivil halkı Türkiye aleyhine örgütlemeye çalışan terörist Doğan'ın son dönemde Irak ve Suriye'de örgüt yöneticilerine yönelik başarılı operasyonlara karşılık vermek maksadıyla bölgedeki Türk vatandaşları hakkında bilgi topladığı belirlendi.

SÜLEYMANİYE'DE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Terörist Doğan, MİT'in 13 Haziran'da düzenlediği operasyonda Süleymaniye'nin Kaladize ilçesinde etkisiz hale getirildi.

UZMANLIK ALANI KANLI SUİKAST EYLEMLERİ

Güvenlik kaynakları, geçmiş dönemde Tunceli kırsalında eylemler gerçekleştiren U.DOĞAN'ın örgütün bölgede gerçekleştirdiği pek çok mayınlama, yol kesme, araç yakma ve pusu faaliyetlerinde bulunduğuna dikkat çekti. Örgüt bünyesinde U.DOĞAN'ın eylemleri nedeniyle örgütte çok hızlı şekilde yükseldiği ve Hakurk Eyaleti'nde yönetici olarak görevlendirildiği, akabinde tüm Irak alanını kapsayacak şekilde Öz Savunma Güçleri Sorumlusu olduğu öğrenildi.

MİT'in gerçekleştirdiği başarılı operasyon neticesinde, sınırlarımız ötesinde olası bir eyleme engel olunduğu ifade edildi. Gerçekleştirilen operasyon ile örgüte sadece Kandil'de değil Süleymaniye'de de rahat hareket etme alanı tanınmayacağı; ayrıca bölgedeki örgüt işbirlikçilerine de "PKK ile işbirliğinin kesilmesi" yönünde net bir mesaj verildi.