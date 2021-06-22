Son dakika: MİT'ten Kuzey Irak'ta operasyon! Kırmızı kategorideki PKK'lı terörist Ulaş Doğan öldürüldü
Son dakika haberine göre MİT'in Irak'ın Süleymaniye kentindeki operasyonuyla "terörden arananlar" listesinde kırmızı kategoride yer alan ve kırmızı bültenle aranan PKK'lı Ulaş Doğan etkisiz hale getirildi. Teröristin sasyonel eylem hazırlığında olduğu ve Türk vatandaşları hakkında bilgi topladığı öğrenildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı, Türkiye'de pek çok kanlı eylemin sorumlusu olan, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan 'Ulaş Dersim' kod adlı Ulaş Doğan'ı Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi.
SANSASYONEL EYLEM HAZIRLIĞINDAYDI
MİT, bölgedeki yerel kaynaklardan Türkiye'de pek çok kanlı eylemin sorumlusu olan ve İnterpol tarafından kırmızı bülten, İçişleri Bakanlığı'nın kırmızı kategoride aradığı Ulaş Dersim kod adlı Ulaş Doğan'ın Irak'ın kuzeyinde Türklere yönelik sansasyonel eylem hazırlığında olduğu bilgisine ulaştı.
TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA BİLGİ TOPLUYORDU
Örgüt adına Irak'ın kuzeyindeki şehirlerde sivil halkı Türkiye aleyhine örgütlemeye çalışan terörist Doğan'ın son dönemde Irak ve Suriye'de örgüt yöneticilerine yönelik başarılı operasyonlara karşılık vermek maksadıyla bölgedeki Türk vatandaşları hakkında bilgi topladığı belirlendi.
SÜLEYMANİYE'DE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Terörist Doğan, MİT'in 13 Haziran'da düzenlediği operasyonda Süleymaniye'nin Kaladize ilçesinde etkisiz hale getirildi.
UZMANLIK ALANI KANLI SUİKAST EYLEMLERİ
Güvenlik kaynakları, geçmiş dönemde Tunceli kırsalında eylemler gerçekleştiren U.DOĞAN'ın örgütün bölgede gerçekleştirdiği pek çok mayınlama, yol kesme, araç yakma ve pusu faaliyetlerinde bulunduğuna dikkat çekti. Örgüt bünyesinde U.DOĞAN'ın eylemleri nedeniyle örgütte çok hızlı şekilde yükseldiği ve Hakurk Eyaleti'nde yönetici olarak görevlendirildiği, akabinde tüm Irak alanını kapsayacak şekilde Öz Savunma Güçleri Sorumlusu olduğu öğrenildi.
MİT'in gerçekleştirdiği başarılı operasyon neticesinde, sınırlarımız ötesinde olası bir eyleme engel olunduğu ifade edildi. Gerçekleştirilen operasyon ile örgüte sadece Kandil'de değil Süleymaniye'de de rahat hareket etme alanı tanınmayacağı; ayrıca bölgedeki örgüt işbirlikçilerine de "PKK ile işbirliğinin kesilmesi" yönünde net bir mesaj verildi.
İşte gerçekleştirdiği eylemlerden bazıları;
- 31 Mayıs 2010 Tarihinde Tunceli Merkez Batman Köyü Garay Tepe deki Polis Kontrol Noktasına Nöbet Değişimine Giden Polis araçlarına yönelik Bölücü Terör Örgütü Mensupları Tarafından Roketatar Ve Uzun Namlulu Silahlarla Yapılan Saldırı olayı,
- 22/06/2011 tarihinde Tunceli/Nazimiye merkezinde İlçe Emniyet Amirliğine ait aracın Geçişi Esnasında Yola Önceden Döşenen Bombanın Patlatılması Sonucu iki polis memurunun şehit edilmesi olayı,
- 04.09.2011 Günü Tunceli Alibaba Mahallesinde Halı Sahada Futbol Oynayan Emniyet Müdürlüğü Kadrosunda Görevli Polislere Ve Futbol Maçını İzleyen Polis Yakınlarına Yönelik gerçekleştirilen ve sonucunda Komiser Cem Kerman Ve Eşi Dilay Kerman Şehit edildiği saldırının organizatörü olduğu,
- 08 Temmuz 2012 günü Tunceli Nazimiye Sorbaba Mevkiinde meydana gelen mayın Eyp patlaması sonucu şehit olan P.Uzm.Çvş. Ahmet DAĞLI ve olayda yaralanan P.Uzm.Çvş Uğur DURAN ın yaralanması olayı,
-Nazımiye/Doğantaş Köyü'nde, 11/08/2012 tarihinde, Geçiçi Köy Korucusu (GKK) Mustafa AKÇİÇEK'in, KONGRA-GEL(PKK)/KCK mensuplarınca öldürülmesi olayının talimatını verdiği,
-Şehit Mehmet J. Krk. K.lığına yapılan ve Jan.Kom.Er Mustafa AKAR ile Jan.Kom.Çvş. Ramiz DEMİR'ı şehit verdiğimiz saldırı ile Gökçek ile Kırmızıköprü J. Krk. K.lıklarına, 22/09/2012 tarihinde yapılan taciz eylemlerini yönettiği, bilinmektedir.
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