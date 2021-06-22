22 Haziran 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: MİT'ten Kuzey Irak'ta operasyon! Kırmızı kategorideki PKK'lı terörist Ulaş Doğan öldürüldü

Son dakika: MİT'ten Kuzey Irak'ta operasyon! Kırmızı kategorideki PKK'lı terörist Ulaş Doğan öldürüldü

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.06.2021 12:32
Son dakika haberine göre MİT'in Irak'ın Süleymaniye kentindeki operasyonuyla "terörden arananlar" listesinde kırmızı kategoride yer alan ve kırmızı bültenle aranan PKK'lı Ulaş Doğan etkisiz hale getirildi. Teröristin sasyonel eylem hazırlığında olduğu ve Türk vatandaşları hakkında bilgi topladığı öğrenildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kırmızı kategorideki terörist yok edildi
Kırmızı kategorideki terörist yok edildi
ABD'den Afganistan için heyet geliyor
ABD'den Afganistan için heyet geliyor
Jandarmada yerli ve milli makineli tüfek dönemi!
Jandarmada yerli ve milli makineli tüfek dönemi!
MİT'ten müthiş operasyon! Listeye bir çizik daha
MİT'ten müthiş operasyon! Listeye bir çizik daha
Haritada gösterdi! İstanbul için büyük tehlike
Haritada gösterdi! İstanbul için büyük tehlike
Devlet Bahçeli'den grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu ve TÜSİAD'a sert tepki
Devlet Bahçeli'den grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu ve TÜSİAD'a sert tepki
Terör örgütünün milis işbirlikçisidir!
Terör örgütünün milis işbirlikçisidir!
Türkiye'nin 111. partisi kuruluyor
Türkiye'nin 111. partisi kuruluyor
Cani katilin polislere saldırdığı ortaya çıktı!
Cani katilin polislere saldırdığı ortaya çıktı!
Onlar Türkiye'nin göz bebeği!
Onlar Türkiye'nin göz bebeği!
İzmir'de 'Şebeke suyu zehirledi' iddiası! Şebeke suyunun analizinden hangi sonuç çıktı? Hastanede tedavi gören kaldı mı?
İzmir'de 'Şebeke suyu zehirledi' iddiası! Şebeke suyunun analizinden hangi sonuç çıktı? Hastanede tedavi gören kaldı mı?
DSÖ Delta varyantı uyarısı!
DSÖ Delta varyantı uyarısı!
Daha Fazla Video Göster