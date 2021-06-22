22 Haziran 2021, Salı
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Son dakika: MİT'ten Kuzey Irak'ta operasyon! Kırmızı kategorideki PKK'lı terörist Ulaş Doğan öldürüldü
Son dakika haberine göre MİT'in Irak'ın Süleymaniye kentindeki operasyonuyla "terörden arananlar" listesinde kırmızı kategoride yer alan ve kırmızı bültenle aranan PKK'lı Ulaş Doğan etkisiz hale getirildi. Teröristin sasyonel eylem hazırlığında olduğu ve Türk vatandaşları hakkında bilgi topladığı öğrenildi.