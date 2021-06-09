Sıfır araç üretimi azaldı, 2. el otomobile talep yükseldi
Normalleşme adımlarıyla birlikte otomobil piyasası da hareketlendi. Sıfır araçlarda çip krizi etkisi kendini gösterirken ikinci el otomobil piyasası mevsimin de etkisiyle yoğun günler geçiriyor. Ayrıntıları İstanbul’dan A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır’ın konuğu olan otomobil satış müdürü Metin Üzer aktardı.
ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Satış müdürü Metin Üzer'in canlı yayında anlattıkları:
Tam kapanma döneminden sonra insanlar araç almaya başladı. Satışlarımız bu noktada yükselmeye başladı.
İnsanlar tatile gidiyor ya da yazlıklarına gidiyor. Sokak kısıtlaması nedeniyle satışlar düşüktü ancak şu an iyi durumda.
Bu nedenle 2. el araçlara büyük bir talep var. Oluşan talep nedeniyle fiyatlarda da bir yükselme oldu.
Araç yokluğu nedeniyle kiralamada da benzer bir etkiye sebep oldu. Bu firmalar 2. el araç almaya başladı, doğal olarak piyasa bundan dolayı da yükseldi.
Kasım ve aralık aylarına doğru fiyatlarda aşağı doğru bir çekilme olabilir.
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