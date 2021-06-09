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Sıfır araç üretimi azaldı, 2. el otomobile talep yükseldi

Normalleşme adımlarıyla birlikte otomobil piyasası da hareketlendi. Sıfır araçlarda çip krizi etkisi kendini gösterirken el otomobil piyasası mevsimin de etkisiyle yoğun günler geçiriyor. Ayrıntıları ’dan muhabiri ’ın konuğu olan otomobil satış müdürü aktardı.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.06.2021 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021
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Sıfır araç üretimi azaldı, 2. el otomobile talep yükseldi

Satış müdürü Metin Üzer'in canlı yayında anlattıkları:

Tam kapanma döneminden sonra insanlar araç almaya başladı. Satışlarımız bu noktada yükselmeye başladı.

İnsanlar tatile gidiyor ya da yazlıklarına gidiyor. Sokak kısıtlaması nedeniyle satışlar düşüktü ancak şu an iyi durumda.

Sektörde yaşanan cip krizi nedeniyle sıfır araç üretimi yavaşladı. Bu durum hem 'de hem de 'da böyle. Sıfır araç piyasada az.

Bu nedenle 2. el araçlara büyük bir talep var. Oluşan talep nedeniyle fiyatlarda da bir yükselme oldu.

Araç yokluğu nedeniyle kiralamada da benzer bir etkiye sebep oldu. Bu firmalar 2. el araç almaya başladı, doğal olarak piyasa bundan dolayı da yükseldi.

Kasım ve aralık aylarına doğru fiyatlarda aşağı doğru bir çekilme olabilir.

Araç kiralamak isteyen vatandaşlar ekonomik araçlara yönelsinler.

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