İkinci el araçlarda büyük hile! Her ay 300 arabada tespit edildi

HER AY 300 ARAÇ TESPİT EDİLİYOR

Bu zamana kadar hava yastığına köpük sıkılmasından, km ile oynamaya, orijinal yerine taklit ürün kullanımından gizlenen ayıplara kadar ikinci elde ortaya çıkan sahtekarlık ve işlemler arasında en tehlikelisinin iki aracın kaynakla birleştirilmesi olarak ifade eden piyasa uzmanlarının paylaştığı rakamlar da trafikteki ölümcül tehlikenin hangi boyutlara ulaştığını da gözler önüne seriyor.

Her ay alım ve satımda ortalama 30 bin araca ekspertiz işlemi yapılırken bu araçlardan yaklaşık 300'ünde ise kaynakla birleştirme tespit edildiği belirtiliyor.