Türkiye'nin gözü normal hayat planında! 3. doz aşılar ne zaman? 3. doz hangi aşı ile yapılacak?

3. DOZ HANGİ AŞI İLE YAPILACAK?

Aşılama süreci ve 3. doz aşılar hakkında da konuşan Koronavirüs Bilim Burulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Normale dönmek için aşıdan başka yol yok. Türkiye'deki her iki aşı da güvenli. Yaşlı, alerjik ve kronik hastalığı olanlar da tereddüt etmesin. Türkiye'de henüz başlamış değil ancak 3. hatırlatma dozu gerekebilir. Özellikle yüksek risk altında olan sağlık çalışanları, turizm sektörü, toplu taşıma kullanıcıları gibi onlar için öncelikli olmak koşuluyla hatırlatma dozu gerekebilir. Bu 3. doz aşı için de yine aynı 2 aşı yaptırılabilir." dedi.