Sezgin Baran Korkmaz operasyonunun arka planını A Haber'de anlattı! ABD'ye mi Türkiye'ye mi iade edilecek?

A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına konuk olan Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, Avusturya'da yakalanarak tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz'la çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sezgin Baran Korkmaz operasyonunun arka planını paylaşan Şimşek önemli detaylar verdi.

Sabah Gazetesi Yazarı Abdurrahman Şimşek'in açıklamaları şu şekilde:

Sezgin Baran Korkmaz, Kars'ın Digor ilçesinde doğmuş, ayakkabı boyacılığı yaparak İstanbul'a geliyor, daha sonra burada bulaşıkçılık gibi birtakım işler yaptıktan sonra Amerikalılarla birlikte Varlık Yönetimi Şirketi'ni kuruyor. Burada birçok ilaç firması, otomobil kiralama işi gibi farklı şirketleri alıyor ve ticarete başlıyor.

Bu adam hayırsever yardımlarıyla görünen bir adamdı. Daha sonra kendisiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma açıldı. Soruşturmada kendisinin ABD'li ortaklarıyla birlikte bir kara para trafiğinin İstanbul ayağını oluşturduğu yönünde iddialar vardı. MASAK Başkanlığı da bir rapor hazırladı ve bu paranın kaynağının aslında yasadışı bir şekilde Türkiye'ye getirildiğini belirtti. Hakkında kara para haricinde başka hiçbir iddia yok.