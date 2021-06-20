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Sezgin Baran Korkmaz operasyonunun arka planını A Haber'de anlattı! ABD'ye mi Türkiye'ye mi iade edilecek?

A Haber'de yayınlanan ile Gündem programında 'ın yakalandığı operasyonun arka planı anlatıldı. Program konuğu , Sezgin Baran Korkmaz'ın iade ve sorgu süreci ve hakkındaki suçlamalarla ilgili çarpıcı detayları izleyicilerle paylaştı.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 21.06.2021
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A Haber ekranlarında yayınlanan ile Gündem programına konuk olan Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü , 'da yakalanarak tutuklanan 'la çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sezgin Baran Korkmaz operasyonunun arka planını paylaşan Şimşek önemli detaylar verdi.

İşte Sezgin Baran Korkmaz operasyonunun arka planı! İŞTE SEZGİN BARAN KORKMAZ OPERASYONUNUN ARKA PLANI!

Sabah Gazetesi Yazarı Abdurrahman Şimşek'in açıklamaları şu şekilde:

Sezgin Baran Korkmaz, 'ın ilçesinde doğmuş, ayakkabı boyacılığı yaparak 'a geliyor, daha sonra burada bulaşıkçılık gibi birtakım işler yaptıktan sonra Amerikalılarla birlikte Varlık Yönetimi Şirketi'ni kuruyor. Burada birçok ilaç firması, otomobil kiralama işi gibi farklı şirketleri alıyor ve ticarete başlıyor.

Bu adam hayırsever yardımlarıyla görünen bir adamdı. Daha sonra kendisiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma açıldı. Soruşturmada kendisinin ABD'li ortaklarıyla birlikte bir kara para trafiğinin İstanbul ayağını oluşturduğu yönünde iddialar vardı. MASAK Başkanlığı da bir rapor hazırladı ve bu paranın kaynağının aslında yasadışı bir şekilde Türkiye'ye getirildiğini belirtti. Hakkında kara para haricinde başka hiçbir iddia yok.

SBK 'HABERİM YOKTU' DİYOR AMA...

Şu an görünen o ki ABD yeni bir soruşturma açmış, soruşturma makamlarından öğrendiğimiz kadarıyla Sezgin Baran Korkmaz, 'ABD'li ortaklarımın kara para trafiği yaptığından haberim yoktu' diyor ama ABD 19 Haziran'daki gözaltında diyor ki; ABD'nin zarara uğratıldığını biliyordun, bu kara para ticaretinin sen de bir parçasısın.

NEREDE YAKALANDI, SORGUSU KAÇ GÜN SÜRECEK?

Avusturya'nın sınırında gözaltına alındıktan sonra Avusturya polisi tarafından 'ya getiriliyor ve orada bir sorguya alınıyor. Şu anda sorgu süreci devam ediyor yaklaşık 40 gün sürecek. Şu anda hapishanede olup olmadığını bilmiyoruz.

SEZGİN BARAN KORKMAZ ABD'YE Mİ TÜRKİYE'YE Mİ İADE EDİLECEK?

Kendisini ABD yakalattı. , Avusturya'dan Korkmaz'ın ülkelerine getirilmesini talep etti. Yakalandığı gün Türkiye'den de Avusturya'ya Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesi için talepte bulunuldu.

Avusturya'dan iade talebini yapan ilk ülke ABD olduğu için Türkiye arkasından geliyor ama uluslararası kanunlara göre Sezgin Baran Korkmaz eğer 'ben Türkiye'ye iade edilmek istiyorum' derse Türkiye'ye iade edilme durumu olabilir. Üçüncü bir şık iltica edebilir yani 'ben ne Türkiye'ye ne de ABD'ye iade edilmek istiyorum' diyerek Avusturya'ya siyasi mülteci başvurusu da yapabilir.

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