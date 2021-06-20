20 Haziran 2021, Pazar
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Kabine yarın toplanıyor! Pazar günü kısıtlama kalkacak mı?
Türkiye'nin merakla beklediği Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, yarın koronavirüsle mücadele kapsamında toplanıyor. Peki bir sonraki adımda neler olacak? Yeni normalleşme sürecinde hangi kararlar alınacak? Yeni adımlar gelecek mi? Pazar günü kısıtlaması kalkacak mı? İşte haberin detayları...