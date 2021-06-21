Son dakika: Kabine toplandı! Gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da! Maskelere veda edecek miyiz? Pazar kısıtlaması kalkıyor mu?

EYLÜL'DE YÜZDE 70 İKİ DOZ AŞILANMIŞ OLACAK

Uzmanlar hastalığı geçirenlerin (test yaptırmamış, hastalığı bilmeden atlatanlar dahil) şu anda nüfusun Hızlı aşılama süreciyle temmuz sonuna kadar yüzde 60, ağustos sonuna kadar yüzde 80 ilk doz aşılarını yaptırmış olacak. Eylül'de yüzde 70'in iki doz aşıları yapılmış olacak. Okullar açılmadan 12-18 yaş grubunun aşılanmasına ilişkin bazı hazırlıklar da yapılıyor. İsrail, ABD ve Kanada bu yaş grubunu aşılıyor. Orada alınacak sonuçlara göre birkaç ay içinde bu yaş grubu ile ilgili de adım atılması bekleniyor.