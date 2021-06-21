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İzmir'de şebeke suyu zehirledi! Şebeke suyuna fazla klor mu katıldı?

'de, şebeke suyu içtikten sonra zehirlenme şikayetiyle çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı. ilçesinde tedbir amaçlı sular kesildi. Peki bölgede son durum ne? Vatandaşlar ne diyor? Son durumu muhabiri aktardı.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.06.2021 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021
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İzmir'de şebeke suyu zehirledi! Şebeke suyuna fazla klor mu katıldı?

Dün ve 'da sulardan çok kötü kokular geldi. Vatandaşlar bu şikayetlerini dile getirdi ancak bazı çocuklar ve vatandaşlarda zehirlenme oldu.

Onlar da hastaneye giderek kısa bir tedavilerinin ardından taburcu edildiler. ekipleri Gaziemir'e giderek olayı yaşayan vatandaşlara mikrofon uzattı.

Olayı yaşayan Nispet teyze A Haber ekranlarında, "Sabah kalktım abdest alacaktım su çok kötü kokuyordu. Sonra çay yapmaya geldim. Çok pis kokular geliyordu. Klor diyorlar ama lağım kokuyordu.

Yemek yapmak zorunda kaldım. Ama yenilmedi ve çöpe atmak zorunda kaldık. Sonrasında sular kesildi ve akşam saatlerinde geri geldi. Şu anda sular normale döndü.

Dün bizle bir vatandaş ilgilenmedi böyle bir şey olamaz. Eğer suyu içseydik biz de zehirlenirdik. Gerçekten çok pis bir koku geliyordu." ifadelerini kullandı.

Gaziemir Belediyesi Meclis Üyesi , A Haber mikrofonlarına, "Nasreddin Hoca'ya bir arkadaşı takılır 'Senin hanım çok geziyor' dediğinde hoca cevap olarak o kadar çok gezse bize de uğrar der. CHP'nin belediye başkanlarına bakıyoruz. İnanılır gibi değil.

Tunç Soyer Kars'a gidiyor. Ekrem İmamoğlu Malatya'ya gidiyor, Bir diğeri Adana'ya Mersin'e gidiyor. Yani asli görevlerini yapmak yerine kendi görevlerini yapmak yerine Türkiye'yi geziyorlar. Bu bugünün sorunu değil.

İzmir zaten kuraklıkla beraber ciddi anlamda sorun yaşıyor. Fakat İZSU'nun gerekli yatırımları yapmamasından dolayı ciddi anlamda sıkıntılar yaşanıyor. Burada 2 sene önce su borusu patladı ve 60 saatlik su kesintisi yaşandı.

Yıllarca su verilemeyen noktalar var. Yağmurda dereler taşıyor. İzmir kışın taşan yazın kokan bir şehir haline geldi. Biz de vatandaşlarımızdan ciddi şikayetler aldık. " dedi.

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