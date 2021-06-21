İzmir'de şebeke suyu zehirledi! Şebeke suyuna fazla klor mu katıldı?
İzmir'de, şebeke suyu içtikten sonra zehirlenme şikayetiyle çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı. Gaziemir ilçesinde tedbir amaçlı sular kesildi. Peki bölgede son durum ne? Vatandaşlar ne diyor? Son durumu A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.
Dün Gaziemir ve Buca'da sulardan çok kötü kokular geldi. Vatandaşlar bu şikayetlerini dile getirdi ancak bazı çocuklar ve vatandaşlarda zehirlenme oldu.
Onlar da hastaneye giderek kısa bir tedavilerinin ardından taburcu edildiler. A Haber ekipleri Gaziemir'e giderek olayı yaşayan vatandaşlara mikrofon uzattı.
Olayı yaşayan Nispet teyze A Haber ekranlarında, "Sabah kalktım abdest alacaktım su çok kötü kokuyordu. Sonra çay yapmaya geldim. Çok pis kokular geliyordu. Klor diyorlar ama lağım kokuyordu.
Yemek yapmak zorunda kaldım. Ama yenilmedi ve çöpe atmak zorunda kaldık. Sonrasında sular kesildi ve akşam saatlerinde geri geldi. Şu anda sular normale döndü.
Dün bizle bir vatandaş ilgilenmedi böyle bir şey olamaz. Eğer suyu içseydik biz de zehirlenirdik. Gerçekten çok pis bir koku geliyordu." ifadelerini kullandı.
Gaziemir Belediyesi Meclis Üyesi Uğur Atmaca, A Haber mikrofonlarına, "Nasreddin Hoca'ya bir arkadaşı takılır 'Senin hanım çok geziyor' dediğinde hoca cevap olarak o kadar çok gezse bize de uğrar der. CHP'nin belediye başkanlarına bakıyoruz. İnanılır gibi değil.
Tunç Soyer Kars'a gidiyor. Ekrem İmamoğlu Malatya'ya gidiyor, Bir diğeri Adana'ya Mersin'e gidiyor. Yani asli görevlerini yapmak yerine kendi görevlerini yapmak yerine Türkiye'yi geziyorlar. Bu bugünün sorunu değil.
İzmir zaten kuraklıkla beraber ciddi anlamda sorun yaşıyor. Fakat İZSU'nun gerekli yatırımları yapmamasından dolayı ciddi anlamda sıkıntılar yaşanıyor. Burada 2 sene önce su borusu patladı ve 60 saatlik su kesintisi yaşandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 65 yaş üstü toplu taşıma araçlarını kullanabilecek mi? Kabine kararları...
- Gözler orada! 2021 Temmuz zammı belli oldu mu? SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük...
- Bugün toplantı var mı? 21 Haziran Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Tam normalleşme...
- Yaz 2021 Doodle oldu! 21 Haziran yaz gündönümü nedir? En uzun gün kaç saat sürer? Ekinoks tarihleri...
- Göç İdaresi personel alımı başvuru nasıl yapılır? 201 kadro dağılımı ve başvuru şartları nelerdir? Ödenecek maaş...
- MEB son dakika: LGS sonuçları açıklandı mı? LGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Lise tercihleri...
- Survivor finali kimler, hangi isimler garantiledi? Survivor eleme adayı kim oldu? Adım adım finale...
- Telafide bende varım ücretli öğretmen başvurusu nasıl yapılır? Telafi eğitimi ücretli öğretmen başvurusu ne zaman, hangi gün başlıyor?
- 2021 Kırkpınar güreşleri ne zaman? Bu yıl Kırkpınar güreşleri hangi tarihte yapılacak?
- 18, 20, 25, 30 yaş altı ne zaman aşı olacak? Aşı sırası hangi yaş grubuna geldi? Açıklama geldi...
- Yasaklar ne zaman kalkacak? Pazar günü yasakları kalkacak mı? Kabine Toplantısı...
- Barbaros dizisi ne zaman başlayacak? Engin Altan Düzyatan'ın yeni dizisinin başlama tarihi belli mi? İşte oyuncu kadrosu...