İzmir'de şebeke suyu zehirledi! Şebeke suyuna fazla klor mu katıldı?

Dün Gaziemir ve Buca'da sulardan çok kötü kokular geldi. Vatandaşlar bu şikayetlerini dile getirdi ancak bazı çocuklar ve vatandaşlarda zehirlenme oldu.

Onlar da hastaneye giderek kısa bir tedavilerinin ardından taburcu edildiler. A Haber ekipleri Gaziemir'e giderek olayı yaşayan vatandaşlara mikrofon uzattı.