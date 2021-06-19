Son dakika: Sezgin Baran Korkmaz Avusturya’da tutuklandı
Son dakika haberi... Hakkında kara para aklama ve dolandırıcılık suçlarından dolayı Türkiye ve ABD tarafından kırmızı bültenle aranan SBK Holding patronu Sezgin Baran Korkmaz Avusturya polis tarafından saat 15.30 sularında tutuklandığı iddia edildi.
Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Korkmaz'ın bu ülkede gözaltına alındığı yönündeki iddiaları doğruladı.
Büyükelçi Ceyhun, AA muhabirinin Korkmaz'ın Avusturya'da gözaltına alındığı iddialarına ilişkin sorusuna, "Doğru. Bilgimiz var. Takip ediyoruz." cevabını verdi.
Hakkında Interpol'ün kırmızı bültenle arama kararı bulunan Korkmaz'ın 5 Aralık 2020'de yurt dışına çıktığı İstanbul Havalimanı'nın güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilmişti.
OPERASYONUN DETAYLARI
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, geçen yıl SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarında yaptığı incelemelerde, 132 milyon dolar kara para aklandığını belirlemişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, SBK Holding ve alt şirketlerinde yönetici olan 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 11'i gözaltına alınmıştı.
Sezgin Baran Korkmaz'ın da arasında bulunduğu 8 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.
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