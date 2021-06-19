Kosova Cumhurbaşkanı A Haber'e konuştu | AB'ye tepki gösterdi Erdoğan'a teşekkür etti

"Türkiye Kosova'nın özerkliğini kabul eden ikinci ülke. Şubat 2008'den beri diplomatik ilişkilerimiz var. Ama tarihi ilişkilerimiz yüzlerce yıl ötesine dayanıyor. Ve 21. yüzyılda, yüksek işbirliği potansiyelimize bakmamız önemli. Ticaret, kültür, eğitim ve diğer bütün alanlarda aramızdaki potansiyel çok yüksek. Zaten çok iyi diplomatik ve ikili ilişkilerimiz var. Ve bütün bunların ekonomi ve ticaret gibi alanlara yansımasını sağlamalıyız. Coğrafi açıdan da birbirimize çok yakınız ve bu durumu bizim için daha da kolaylaştırıyor. Ama bence en önemli olan, insanların birbiriyle ilişkisi. Kosova insanının Türklere karşı çok büyük bir saygısı var. Ve ben bunun karşılıklı olduğunu da hissediyorum. Ve bu aramızda yeni işbirliği alanları açabilmek için çok büyük bir fırsat."