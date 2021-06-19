Cevad Zarif A Haber'de duyurdu: Türkiye Afganistan'da İran ile işbirliği yapacak

Bu çok güzel bir forum. İlk yılındaki bir forum için büyük bir başarı. Çok dikkat çekti. Eminim ki gelecekte diplomasiyi tartışmak için önemli bir platform olacaktır. Biz Türkiye ile neredeyse her alanda işbirliği içerisindeyiz, Suriye'ye barış getirmek üzerine yaptığmıız işbirliği oldukça önemli. Afganistan ile alakalı bir işbirliğine daha başlayacağız. Bu da oldukça önemli. Yani Türkiye ile ilişkilerimiz çok iyi.

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