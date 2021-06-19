Cevad Zarif A Haber'de duyurdu: Türkiye Afganistan'da İran ile işbirliği yapacak
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Antalya Diplomasi Forumu'ndaydı. Zarif, İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucu ve Türkiye ile olan diplomatik ilişkilerle alakalı A Haber'e konuştu. Zarif, bölgede yaşanan sıcak gelişmelerle ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Antalya Diplomasi Forumu'na katılan İran Duşişleir Bakanı Zarif, gündemdeki konulara dair A Haber'e flaş açıklamalarda bulundu.
CEVAD ZARİF: 2 AY İÇİNDE...
İran halkının seçimini yapmış olmasından çok memnunuz. Katılım beklediğimizden daha iyiydi. Bir Cumhurbaşkanımız oldu. Tabii resmi olarak açıklanmadı ama yakın zamanda İçişleri Bakanlığımız açıklayacak. Kendisi bütün İranlıların Cumhurbaşkanı'dır. Ve iki ay içinde görevi teslim aldığında bütün İranlıları temsil edecektir. Ve eminim ki İran'ın dış politikası, özellikle de komşularımızla olan ilişkilerimiz en iyi şekilde sürmeye devam edecek.
TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER EN İYİ DÜZEYDE
Zarif'in gündeminde Türkiye ile olan ilişkiler de vardı. pozitif gündemin altını çizdi.
Mutlulukla söyleyebilirim ki şu an muhtemelen Türkiye ile ilişkilerimiz uzunca yıllardır olduğunun en iyi düzeyinde. Bu benim ulaştığım başarılardan bir tanesi ve bununla çok gurur duyuyorum. Ve eminim ki bir soınraki Cumhurbaşkanımız da bu ilişkileri sürdürmeye devam edecektir.
TÜRKİYE İRAN'LA AFGANİSTAN'DA İŞBİRLİĞİ YAPACAK
Antalya Diplomasi Forumunu da değerlendiren İran Dışişleri Bakanı platformu çok değerli bulduğunu belirtti. Türkiye ile yapılan diplomatik işbirliklerinin önemine işaret etti. İkili ilişkilerin, çok iyi bir noktada olduğunu söyledi.
Bu çok güzel bir forum. İlk yılındaki bir forum için büyük bir başarı. Çok dikkat çekti. Eminim ki gelecekte diplomasiyi tartışmak için önemli bir platform olacaktır. Biz Türkiye ile neredeyse her alanda işbirliği içerisindeyiz, Suriye'ye barış getirmek üzerine yaptığmıız işbirliği oldukça önemli. Afganistan ile alakalı bir işbirliğine daha başlayacağız. Bu da oldukça önemli. Yani Türkiye ile ilişkilerimiz çok iyi.
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