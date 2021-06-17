Millet İttifakı'nda 'ortak aday' tartışması nereye varacak? Saadet Partisi'nde kongre tartışması yaşanıyor

SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş'in açıklamaları:

Muhalefet siyaset üretemiyor. Türkiye'nin önemli meselelerinde ekonomiden dış politikaya kadar herhangi bir alternatif siyaset üretmek yerine bütün enerjisini 2023 seçimlerine yönelik olarak ittifak bileşenlerinin nasıl olacağı üzerine harcıyor.

Millet İttifakı'nın bu adaylık meselesi Cumhur İttifakı ile bir yarış üzerinde değil mikro iktidar mücadeleleri üzerinden gidiyor. Burada iki boyut var. Her partinin içerisinde farklı guruplar var. Bir de Millet İttifakı'na eklemlenen HDP var.