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Millet İttifakı'nda 'ortak aday' tartışması nereye varacak? Saadet Partisi'nde kongre tartışması yaşanıyor

ile arasında HDP gerilimi yaşanıyor. Adayı belli olmayan muhalefet erken seçimde ısrar ediyor. Oğuzhan Asıltürk’ün çağrısı sonrası 'nde kongre tartışması başladı. Peki 'nda 'ortak aday' tartışması nereye varacak? İYİ Parti neden HDP'den aday çıkarmasını istedi? Erken seçim ısrarının sebebi ne? Gelişmeleri canlı yayınına katılan Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. değerlendirdi.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.06.2021 Güncelleme Tarihi: 17.06.2021
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Millet İttifakı'nda 'ortak aday' tartışması nereye varacak? Saadet Partisi'nde kongre tartışması yaşanıyor

SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş'in açıklamaları:

Muhalefet siyaset üretemiyor. Türkiye'nin önemli meselelerinde ekonomiden dış politikaya kadar herhangi bir alternatif siyaset üretmek yerine bütün enerjisini 2023 seçimlerine yönelik olarak ittifak bileşenlerinin nasıl olacağı üzerine harcıyor.

'nın bu adaylık meselesi ile bir yarış üzerinde değil mikro iktidar mücadeleleri üzerinden gidiyor. Burada iki boyut var. Her partinin içerisinde farklı guruplar var. Bir de Millet İttifakı'na eklemlenen HDP var.

Buradaki farklılıkların üzerini kapatmak için her gün yeni bir tartışma başlatmaya çalışıyorlar ama bunu başaramıyorlar. Bizim adayımız ' olabilir' açıklaması 'yi rahatsız etti.

Seçimlere bu kadar süre varken Meral Akşener'in böyle bir kampanya yürütmesi tepkiye yol açtı. Kılıçdaroğlu'nun aday olabileceğini söylediler.

Meral Akşener bu gelişmelerden sonra elini güçlendirmek için 'na karşılık olarak HDP cevabını verdi. Meral Akşener, HDP'nin resmi bir ortak olarak ortaya çıkmasından sonra CHP'nin elinin güçleneceğini çok iyi biliyor.

Meral Akşener'in 'HDP kendi adayını çıkarsın' meselesi hangi partinin çatı aday için etkin olacağı noktasında çıkıyor. HDP, 'nin belirleyici olduğu bir yerde tabanını oy vermeyeceğini ifade edecek CHP de bu nokta da kendine yakın bir aday isteyecektir.

Bu senaryoda kendisini 2. konumda bulacağı için HDP meselesini bir pazarlık unsuru olarak kullanmaya çalışıyor. İkisinin de zihninde 'Adayı belirleyelim, HDP dışardan destek versin' düşüncesi var. İYİ Parti HDP'nin aday belirleme sürecinde etkin olmasını istemiyor.

Cumhur İttifakı'na katılmasa bile partide bir yönetim değişimi olursa CHP ve İYİ Parti yanında hizalanmayacağını düşünüyorum. üzerinden 'nun politikalarına yönelik olarak büyük bir rahatsızlık var.

'a danışmanlık yapmış beraber olmuş bir ekibin yönetim ve ekine yönelik olarak alt alta yürüyen bir eleştirisi vardı. Yapılacak bir kongrede yönetim ve ekipte bir değişim olursa CHP'nin yanında olacağını sanmıyorum."

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