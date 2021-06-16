Saadet Partisi'nde ne oluyor? Kılıçdaroğlu'ndan yine kutuplaştırıcı dil! HDP ile 'ortak aday' tartışması

Bu nedenle Kemal Kılıçdaroğu ne yaptığını bilmiyor ileri geri konuşuyor ve itibar suikastları yapıyor. Bu yıl eylül ve ekim aylarında daha çok dağılacaklar. Ortaya yepyeni partiler çıkacak. Bu gelişmeleri gördüğü için o panik içerisinde çeşitli kurgularla hedefe varmak istiyor.