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Saadet Partisi'nde ne oluyor? Kılıçdaroğlu'ndan yine kutuplaştırıcı dil! HDP ile 'ortak aday' tartışması

'ten 'ne kongre çağrısı geldi, CHP lideri skandal "helal oy, haram oy" açıklaması yaptı. 'nda HDP krizi yaşanıyor. Siyaset dünyasında çok sıcak gelişmeler var. Peki Saadet Partisi'ndeki, kongre, Millet İttifakı'nı nasıl etkiler? İYİ Parti, HDP ile ortak adaya neden karşı çıkıyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Sinop Milletvekili , Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi , Takvim gazetesi yazarı değerlendirdi.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.06.2021 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021
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Saadet Partisi'nde ne oluyor? Kılıçdaroğlu'ndan yine kutuplaştırıcı dil! HDP ile 'ortak aday' tartışması

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş'in açıklamaları:

" gibi demokrasisi güçlü ülkelerde seçimler hakim güvencesi altında son derece objektif koşullar altında yapılıyor.

Seçmenin hür iradesiyle verdiği oylar helal oylardır. AK Parti'nin aldığı oyları tartışmaya açmak demokrasi dışı yollara tevessül etmek demektir.

Daha önce de AK Parti'ye oy veren meslek gruplarını hedef alarak onların hür iradesine saygısızca ifadeler kullandı. Sandığı atılan oy hangi partiyi tercih edecek olursa olsun helal oydur.

Aslında , Oğuzhan Asıltürk'ün belirttiği çerçevede bir yola yönelecek olursa tabii mecrasına girmiş olacak. Garip olan durum Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı ile değil de CHP ile ve o ittifak ile beraber olmasıydı.

Oğuzhan Asıltürk, 'ün bir abisi olarak istikamet çiziyor. Saadet Partisi seçmeni içerisinde hareket etme noktasında sıkıntı yaşayan bir seçmen değil. Bu çağrının Saadet Partisi yönetiminde de kabul göreceğini düşünüyorum.

Takvim gazetesi yazarı Bülent Erandaç'in açıklamalarından satır başları:

bir panik içerisinde, zaten 1 yıldır erken seçim konularında çok aceleci davranıyorlar. Geçen her gün aleyhlerine gelişiyor. HDP'nin tehditleri devam ediyor. İYİ Parti ve HDP arasında kavga büyüyor ve Saadet Partisi ittifaktan kopuyor.

Panik havası içerisinde erken seçime zorlayacak bütün imkanları kullanıp kutuplaştırarak algı operasyonları psikolojik harp teknikleri uygulayarak yürütmeye çalışıyor. Kendisine verilen sufleler var. Derin Amerika ve 'dan gelen mesajlar doğrultunda bu planı uygulamaya çalışıyorlar. Millet İttfakı'nın dağılacağı bugünden belli oldu.

Bu nedenle Kemal Kılıçdaroğu ne yaptığını bilmiyor ileri geri konuşuyor ve itibar suikastları yapıyor. Bu yıl eylül ve ekim aylarında daha çok dağılacaklar. Ortaya yepyeni partiler çıkacak. Bu gelişmeleri gördüğü için o panik içerisinde çeşitli kurgularla hedefe varmak istiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Oğuzhan Öztürk ile görüşmesi olağan bir durumdur. Saadet'in tabanı ve tavanı arasında bir kopukluk var. HDP, CHP aşkından taban çok rahatsız. Ve bu noktada harekete geçildi. Kongre sonrası büyük ihtimalle Temel Bey ve arkadaşları ayrılacak Mete Gündoğan ve arkadaşları göreve gelecek

Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı öne çıkan sözleri:

Saadet Partisi ile ilgili yaşananlar beklenmedik bir gelişme değil. yapısına uymayan bir Saadet seçmeni var. Sadece Erdoğan düşmanlığı üzerinden bir eklemlenme söz konusu. Bu tabanda da ciddi rahatsızlık yaratıyordu.

Sayın Erdoğan'ın Asıltürk ile görüşmeleri var ve burada rahatsızlıklar dile getirildi. Zaten beklenen bir gelişmeydi ve o adım atıldı. Saadet seçmenin de buna bir takım destekleri var.

Oğuzhan Asıltürk'ün attığı adımdan sonuç alınmayabilir. Ya da 'Saadet'in seçmeni ne kadar ki?' gibi değerlendirmeler yapılabilir. Binde birlerin bile önemi var. DSP gibi siyasi figürlerin sonucu etkileyecek oy oranları var. Bu adım sonuç vermese bile içeride ciddi bir tartışma yaratacaktır.

Kemal Kılıçdaroğlu kutuplaştırıcı bir dili çoktan aştı. Bir nefret söylemi üzerinden siyaset götürmeye çalışıyor. Erdoğan düşmanlığı üzerinden kendi seçmenini konsolide etmeye çalışıyor. Sürekli olarak düşmanlıkları körüklüyor."

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