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NATO Zirvesiyle ilgili çarpıcı değerlendirme! ''Türkiye – NATO ilişkileriyle ilgili ipuçları veriyor’’

ekranlarında yayınlanan programına konuk olan Öğretim Üyesi Prof. Dr. , ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Kuran, zirveye ilişkin ‘’ - ilişkilerinin yol haritasına ilişkin önemli ipuçları verdiğini düşünüyorum’’ dedi.

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 15.06.2021
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NATO Zirvesiyle ilgili çarpıcı değerlendirme! ''Türkiye – NATO ilişkileriyle ilgili ipuçları veriyor’’

ekranlarına konuk olan Prof. Dr. , Zirvesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

NATO Zirvesiyle ilgili çarpıcı değerlendirme! NATO ZİRVESİYLE İLGİLİ ÇARPICI DEĞERLENDİRME!

ÖNEMLİ İPUÇLARI VERİYOR

dün itibariyle icra edilen hem zirvenin kendisi, tüm devlet başkanlarının, başbakanların iştirak ettiği hem de ikili görüşmelerin çok önemli olduğu bir toplantı oldu. Önümüzdeki dönem itibariyle uluslararası sistemi ve özellikle – NATO ilişkilerinin yol haritasına ilişkin önemli ipuçları verdiğini düşünüyorum.

ERDOĞAN – BIDEN GÖRÜŞMESİ ÇOK İYİ DEĞERLENDİRMELİ

Özellikle Sayın Erdoğan ve Biden arasında yapılan görüşmenin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bundan önceki zirve 'da yapıldı. Londra'da yapılan zirvede o dönemin şu ifadeyi kullanmıştı, 'NATO köhne bir yapıdır.' Yine Cumhurbaşkanı , 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir' gibi açıklamalarda bulunmuştu ve bu NATO'nun içinde ciddi bir hayal kırıklığına yol açmıştı.

NATO'NUN VARLIĞI ONYILLARDIR TARTIŞILIYOR

2. Dünya Savaşı'nın ardından uluslararası sistemdeki dengeyi oluşturmak için Varşova Paktı'na karşı kurulan NATO'nun Sovyetler dağıldıktan sonra varlık amacı sorgulanmaya başladı. Bu yeni bir şey değil on yıllardır tartışılan bir konu.

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