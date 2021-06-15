NATO Zirvesiyle ilgili çarpıcı değerlendirme! ''Türkiye – NATO ilişkileriyle ilgili ipuçları veriyor’’
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selami Kuran, NATO Zirvesi ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Kuran, zirveye ilişkin ‘’Türkiye - NATO ilişkilerinin yol haritasına ilişkin önemli ipuçları verdiğini düşünüyorum’’ dedi.
A Haber ekranlarına konuk olan Prof. Dr. Selami Kuran, NATO Zirvesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
ÖNEMLİ İPUÇLARI VERİYOR
NATO Zirvesi dün itibariyle icra edilen hem zirvenin kendisi, tüm devlet başkanlarının, başbakanların iştirak ettiği hem de ikili görüşmelerin çok önemli olduğu bir toplantı oldu. Önümüzdeki dönem itibariyle uluslararası sistemi ve özellikle Türkiye – NATO ilişkilerinin yol haritasına ilişkin önemli ipuçları verdiğini düşünüyorum.
ERDOĞAN – BIDEN GÖRÜŞMESİ ÇOK İYİ DEĞERLENDİRMELİ
Özellikle Sayın Erdoğan ve Biden arasında yapılan görüşmenin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bundan önceki zirve Londra'da yapıldı. Londra'da yapılan zirvede o dönemin ABD Başkanı Trump şu ifadeyi kullanmıştı, 'NATO köhne bir yapıdır.' Yine Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir' gibi açıklamalarda bulunmuştu ve bu NATO'nun içinde ciddi bir hayal kırıklığına yol açmıştı.
NATO'NUN VARLIĞI ONYILLARDIR TARTIŞILIYOR
2. Dünya Savaşı'nın ardından uluslararası sistemdeki dengeyi oluşturmak için Varşova Paktı'na karşı kurulan NATO'nun Sovyetler dağıldıktan sonra varlık amacı sorgulanmaya başladı. Bu yeni bir şey değil on yıllardır tartışılan bir konu.
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