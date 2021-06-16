Muhalefetin "Yatırımları durduracağız" siyaseti! Muhalefetin "erken seçim" ısrarı neden?

İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın açıklamaları:

Hem ülkemizde hem de dünyada bir nifak ekibi var. Bu fitne ekibi hem basında hem de siyasiler içerisinde var.

Bu ekipler bu tarz işlerden bir şeyler çıkarma ve algı oluşturma derdindeler. Yıllardır böyle bir süreç var.