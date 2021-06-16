Muhalefetin "Yatırımları durduracağız" siyaseti! Muhalefetin "erken seçim" ısrarı neden?
Dünya Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden görüşmesini konuştu. NATO zirvesinin yankıları sürüyor. Fotoğraflar üzerinden algı oyunu yapılmaya kalkışıldı. Öte yandan Türkiye dev yatırımlarla 2023 hedeflerine doğru ilerliyor. Hazine'den halka pandemide önemli destekler sağlandı. Peki muhalefetin "erken seçim" ısrarı neden? ABD'nin "terör politikası" değişecek mi? Millet İttifakı'nın "HDP projesi" ne? CHP-İYİ Parti-HDP üçgeninde neler oluyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı İzmir Milletvekili Hamza Dağ değerlendirdi.
İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın açıklamaları:
Hem ülkemizde hem de dünyada bir nifak ekibi var. Bu fitne ekibi hem basında hem de siyasiler içerisinde var.
Bu ekipler bu tarz işlerden bir şeyler çıkarma ve algı oluşturma derdindeler. Yıllardır böyle bir süreç var.
Biz bunları takip etmekten bunlar da bu algı oyunlarını yapmaktan yorulmadılar. Sürekli olarak bir yalanın peşindeler. Gerçekler bir süre sonra açığa çıkıyor. Bunların uluslararası bağlantılarI var ülkemizde de bağlantıları var. Bunlar gerçekler ortaya çıktıktan sonra utanmıyorlar.
Bir fotoğraf üzerinden algı operasyonu yapmayı teşvik edici bir muhalefet var. PYD/PKK konusunda duruşumuz, S-400 konusunda duruşumuz bizim haklılığımızı ortaya koyuyor.
CHP'nin hem İHA'larla hem SİHA'larlar problemi var. Azerbaycanlı kardeşlerimiz büyük bir mücadele sergilerken bu isimler Suriye'den adam götürüldüğünü bile söylediler. Biz bunlara alıştığımız için artık bu sözlere itibar etmiyoruz. Milletimizin bunların zihniyetini anlaması için bunların dile getirilmesi gerekiyor.
Seçim ne siyasetin esas gündemidir ne de halkımızın gündemidir. Muhalefet 2019 yılından beri bir erken seçim sözü söyleyip duruyor. Açıkçası bu sene bütçe görüşmeleri sırasında muhalefeti temsilen kürsüye çıkan isimler '2021 bütçesinin yarısını ayırın onu biz kullanacağız' dediler. Safsatalar ve kendilerinin bile inanmadığı ifadeler kullanıyorlar.
Biz çeşitli yollarla milletimize bunları soruyoruz, araştırıyoruz. Ama böyle bir durum yok. Bizim de halkımızın da böyle bir gündemi yok. 1,5 senedir koronavirüsle mücadele ediyoruz. Gereken adımları atıyoruz, hem yerli aşı noktasından hem de aşı tedariği noktasında çalışmalarımız sürüyor.
Hem tedarik noktasında sıkıntı olmaması hem vatandaşın aşı noktasında hassasiyet göstermesi açıkçası muhalefeti ciddi anlamda rahatsız etti. Çünkü muhalefet koronavirüsün bitmesini istemiyor. Ülke bu süreçten başarılı şekilde çıkmasın böyle bir süreçte de seçime gidelim ve netice alalım mantığı ile hareket ediyorlar. Bunlar siyasi fırsatçılık peşindeler."
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