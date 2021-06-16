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Muhalefetin "Yatırımları durduracağız" siyaseti! Muhalefetin "erken seçim" ısrarı neden?

Dünya Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Başkanı görüşmesini konuştu. NATO zirvesinin yankıları sürüyor. Fotoğraflar üzerinden algı oyunu yapılmaya kalkışıldı. Öte yandan dev yatırımlarla 2023 hedeflerine doğru ilerliyor. Hazine'den halka pandemide önemli destekler sağlandı. Peki muhalefetin "erken seçim" ısrarı neden? ABD'nin "terör politikası" değişecek mi? 'nın "" ne? CHP--HDP üçgeninde neler oluyor? Gelişmeleri canlı yayınına katılan Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı İzmir Milletvekili değerlendirdi.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.06.2021 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021
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Muhalefetin Yatırımları durduracağız siyaseti! Muhalefetin erken seçim ısrarı neden?

İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın açıklamaları:

Hem ülkemizde hem de dünyada bir nifak ekibi var. Bu fitne ekibi hem basında hem de siyasiler içerisinde var.

Bu ekipler bu tarz işlerden bir şeyler çıkarma ve algı oluşturma derdindeler. Yıllardır böyle bir süreç var.

Biz bunları takip etmekten bunlar da bu algı oyunlarını yapmaktan yorulmadılar. Sürekli olarak bir yalanın peşindeler. Gerçekler bir süre sonra açığa çıkıyor. Bunların uluslararası bağlantılarI var ülkemizde de bağlantıları var. Bunlar gerçekler ortaya çıktıktan sonra utanmıyorlar.

Bunların 84 milyonun birlikteliği ile ilgili duygu yaşama sorunu var. Bunlar bu topraklar ait bir takım duygularI hissetmiyor. bölge kendi menfaatleri çerçevesinde bir politika izliyor. 'nin terör örgütlerine desteğine sessiz kalmamızı muhalefetin istemesi söz konusu olabilir mi?

Bir fotoğraf üzerinden algı operasyonu yapmayı teşvik edici bir muhalefet var. PYD/PKK konusunda duruşumuz, konusunda duruşumuz bizim haklılığımızı ortaya koyuyor.

CHP'nin hem İHA'larla hem SİHA'larlar problemi var. Azerbaycanlı kardeşlerimiz büyük bir mücadele sergilerken bu isimler 'den adam götürüldüğünü bile söylediler. Biz bunlara alıştığımız için artık bu sözlere itibar etmiyoruz. Milletimizin bunların zihniyetini anlaması için bunların dile getirilmesi gerekiyor.

Seçim ne siyasetin esas gündemidir ne de halkımızın gündemidir. Muhalefet 2019 yılından beri bir erken seçim sözü söyleyip duruyor. Açıkçası bu sene bütçe görüşmeleri sırasında muhalefeti temsilen kürsüye çıkan isimler ' bütçesinin yarısını ayırın onu biz kullanacağız' dediler. Safsatalar ve kendilerinin bile inanmadığı ifadeler kullanıyorlar.

Biz çeşitli yollarla milletimize bunları soruyoruz, araştırıyoruz. Ama böyle bir durum yok. Bizim de halkımızın da böyle bir gündemi yok. 1,5 senedir koronavirüsle mücadele ediyoruz. Gereken adımları atıyoruz, hem yerli aşı noktasından hem de aşı tedariği noktasında çalışmalarımız sürüyor.

Hem tedarik noktasında sıkıntı olmaması hem vatandaşın aşı noktasında hassasiyet göstermesi açıkçası muhalefeti ciddi anlamda rahatsız etti. Çünkü muhalefet koronavirüsün bitmesini istemiyor. Ülke bu süreçten başarılı şekilde çıkmasın böyle bir süreçte de seçime gidelim ve netice alalım mantığı ile hareket ediyorlar. Bunlar siyasi fırsatçılık peşindeler."

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