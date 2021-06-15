Flaş NATO mesajı! Türkiye'nin ABD ve Avrupa tarafından iyi anlaşılması gerekiyor

Zirvenin ana gündem maddelerinden biri olan 2030 raporuna ilişkin ise NATO'nun kendini düşünme fırsatını kaçırmayacağını vurgulayan Manservisi, şunları kaydetti:

"Bu nedenle Genel Sekreter'in gelecek yıl sunacağı nihai sonuç çok önemli olacaktır. Hazırlık çalışmaları iki nedenden dolayı ilgi çekicidir. İlk olarak; süreç yalnızca güvenlik konularında uzman kişiler arasında gerçekleşen bir görüşme değildir. Her türden paydaşı içeren bir müzakere ve istişare sürecidir. Paydaş tanımı bile kendi içinde basitçe sivil toplum, ekonomik çıkar grupları gibi ifadeleri içermekte, dolayısıyla her zamankinden oldukça farklıdır. Bu nedenle, gelecekle ilgili raporun sadece askeri bir rapor olmadığını, ekonomiyle, yeni teknolojiyle, tehditleri değerlendirmede ortak bir yol belirlemeyle ve birlikte nasıl çalışabileceğimizle ilgili olduğu anlamına gelmektedir."

NATO toplantısı sonrası somut adımlara ilişkin zamana ihtiyaç olduğunu aktaran Manservisi, dikkate aldığı birkaç faktör bulunduğunu, bunlardan birinin de ABD'nin geri dönüşü olduğunu söyledi.

Manservisi, ABD'nin NATO'ya tamamen bağlı olduğunu vurgulayarak, insanların eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde ülkenin bu yapıdan ayrılacağını düşündüğünü, bu noktada Biden'ın yaklaşımının önemli olduğunu dile getirdi.