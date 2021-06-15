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CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin zamları vatandaşları isyan ettirdi!

'da yapılan zamlar 'li Belediye Başkanı 'ı vatandaşın hedefi haline getirdi. Verdiği sözleri tutmayan ve üstüne zamları sıralayan Yavaş Ankaralıları isyan ettirdi. muhabiri Mert Hacıalioğlu'nun mikrofon uzattığı vatandaşlar "Zamlar belimizi büktü" ve "Keşke eskisi gibi olsa" ifadeleriyle tepki gösterdi.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.06.2021 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021
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CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin zamları vatandaşları isyan ettirdi!

'da yapılan peş peşe zamlar vatandaşı isyan ettirdi. muhabiri Mert Hacıalioğlu Ankaralılara mikrofon uzattı. 'li belediyeye tepki gösteren vatandaşlar "Çok fazla. Keşke eskisi gibi olsa" ifadeleriyle tepki gösterdi.

YÜZDE 80 ZAM İSYAN ETTİRDİ

A Haber mikrofonlarına konuşan vatandaşlar CHP'li 'ne tepki gösterdi. Zamların peş peşe yapıldığını belirten bir Ankaralılar "Zamlar belimizi büktü" dedi.

Yönetimden şikayetçi olan halk, sözünde durmayarak zamları sıralayan 'a sitem etti.

"KEŞKE ESKİSİ GİBİ OLSA"

Seçimlerin ardından göreve başlayan CHP'li Belediye Başkanı Yavaş kısa sürede aldığı kararlarla vatandaşı bezdirdi. Zamlardan şikayetçi olan başka bir vatandaş ise, "Çok fazla zam geliyor. Keşke eskisi gibi olsaydı" sözleriyle tepki gösterdi.

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