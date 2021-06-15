CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin zamları vatandaşları isyan ettirdi!
Ankara'da yapılan zamlar CHP'li Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı vatandaşın hedefi haline getirdi. Verdiği sözleri tutmayan ve üstüne zamları sıralayan Yavaş Ankaralıları isyan ettirdi. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu'nun mikrofon uzattığı vatandaşlar "Zamlar belimizi büktü" ve "Keşke eskisi gibi olsa" ifadeleriyle tepki gösterdi.
ÖZEL HABER ahaber.com.tr
YÜZDE 80 ZAM İSYAN ETTİRDİ
A Haber mikrofonlarına konuşan vatandaşlar CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi. Zamların peş peşe yapıldığını belirten bir Ankaralılar "Zamlar belimizi büktü" dedi.
Yönetimden şikayetçi olan halk, sözünde durmayarak zamları sıralayan Mansur Yavaş'a sitem etti.
"KEŞKE ESKİSİ GİBİ OLSA"
Seçimlerin ardından göreve başlayan CHP'li Belediye Başkanı Yavaş kısa sürede aldığı kararlarla vatandaşı bezdirdi. Zamlardan şikayetçi olan başka bir vatandaş ise, "Çok fazla zam geliyor. Keşke eskisi gibi olsaydı" sözleriyle tepki gösterdi.
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