CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin zamları vatandaşları isyan ettirdi!

Ankara'da yapılan peş peşe zamlar vatandaşı isyan ettirdi. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Ankaralılara mikrofon uzattı. CHP'li belediyeye tepki gösteren vatandaşlar "Çok fazla. Keşke eskisi gibi olsa" ifadeleriyle tepki gösterdi.