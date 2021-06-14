CHP’li Edremit Belediyesi’nden tartışmalı ihale! Şartnameyle adrese teslim edildi
Balıkesir'in Edremit Belediyesi, çöp toplama ihalesini açtı. Ancak şartnamede öyle taleplerde bulundu ki bazı firmalar çekilmek zorunda kaldı. Bu da akıllara adrese teslim ihale iddiasını gündeme getirdi.
CHP'li Edremit Belediyesi'nin çöp toplama ihalesinde şartnamenin bazı firmalara göre hazırlandığı öne sürüldü, skandalı A Haber ortaya çıkardı.
Edremit Belediyesi, çöp toplama ihalesini açtı. Ancak şartnamede çok enteresan taleplerde bulundu.
Daha önce görülmemiş şekilde çok amaçlı kamyonlar istenince ihaleye girmeye hazırlanan birçok firma elendi.
Edremit Belediyesi 6 aylık çöp ihalesine çıkmak için karar aldı ve davetlerde bulundu. İhale bedeli 800 bin lirayı buluyor, iddia o ki şartnamedeki bazı maddeler belli firmalara yönlendiriliyor. O maddeler kafaları karıştırdı iddialar da oldukça dikkat çekici.
Şartnamedeki en dikkat çeken ayrıntılardan biri de 2019 model ve üstü araçların istenmesi... İhale bedelinin, iki katına çıkarılması ise tartışmalara neden olan bir başka konu.
Edremit belediyesinde yapılcak 6 aylık çöp toplama ihalesi öncesi kafa karıştıran bazı iddialar ortaya atıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Muğla'da son dakika deprem! 14 Haziran 2021 Muğla depremi şiddeti ve merkez üssü! Son depremler listesi...
- Bankalarda faiz depremi! Resmen değişti! 14 Haziran ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?
- BİM'in yeni kampanyası cepleri rahatlatacak! 15 Haziran 2021 Salı BİM aktüel ürünler kataloğunda indirim rüzgarı
- Böyle faiz görülmedi! Yılın rekoru kırıldı! 32 günlük en yüksek faiz veren banka hangisi? Ne kadar kazandırır?
- KPSS sınavı ne zaman? 2021 Lisans KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, ÖABT ne zaman yapılacak? ÖSYM takvimi!
- İŞKUR OGM işçi alımı başvuru ekranı: 2021 OGM mevsimlik işçi alımı başvuru nasıl yapılır? İşte kadro ve şartlar...
- KPSS başvuru son gün: 2021 KPSS Lisans başvuru nasıl yapılır? KPSS sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?
- Ayasofyai Kebir Camii Şerifi onarımı sırasında dökülen mozaiklerden yapılan ve günümüzde ana giriş kapısının yan tarafında olan tuğra hangi padişaha hediye edilmiştir?
- John F. Kennedy'ye ilk kurşun isabet ettiğinde, Keneddy'nin içinde bulunduğu limuzinde o dahil toplam kaç kişi vardır?
- Ünlü tarihi kişiler hakkında verilen bu bilgilerden hangisi doğrudur? Kim Milyoner Olmak İster sorusu
- Mike Tyson hangi hayvanın kafesteki türdeşlerine zorbalık yaptığını görüp, kafese girip onu dövmek için bakıcıya rüşvet teklif etmiştir?
- Survivor kim elendi? 13 Haziran Survivor kim gitti? Exxen ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...