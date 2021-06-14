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CHP’li Edremit Belediyesi’nden tartışmalı ihale! Şartnameyle adrese teslim edildi

'in Belediyesi, çöp toplama ihalesini açtı.  Ancak şartnamede öyle taleplerde bulundu ki bazı firmalar çekilmek zorunda kaldı. Bu da akıllara adrese teslim ihale iddiasını gündeme getirdi.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.06.2021 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021
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CHP’li Edremit Belediyesi’nden tartışmalı ihale! Şartnameyle adrese teslim edildi

'li Belediyesi'nin çöp toplama ihalesinde şartnamenin bazı firmalara göre hazırlandığı öne sürüldü, skandalı ortaya çıkardı.

, çöp toplama ihalesini açtı. Ancak şartnamede çok enteresan taleplerde bulundu.

Daha önce görülmemiş şekilde çok amaçlı kamyonlar istenince ihaleye girmeye hazırlanan birçok firma elendi.

Edremit Belediyesi 6 aylık çöp ihalesine çıkmak için karar aldı ve davetlerde bulundu. İhale bedeli 800 bin lirayı buluyor, iddia o ki şartnamedeki bazı maddeler belli firmalara yönlendiriliyor. O maddeler kafaları karıştırdı iddialar da oldukça dikkat çekici.

Şartnamedeki en dikkat çeken ayrıntılardan biri de 2019 model ve üstü araçların istenmesi... İhale bedelinin, iki katına çıkarılması ise tartışmalara neden olan bir başka konu.

Edremit belediyesinde yapılcak 6 aylık çöp toplama ihalesi öncesi kafa karıştıran bazı iddialar ortaya atıldı.

O iddialara göre özellikle şartnamede belirtilen araçların kapasiteleri ve teknik özellikleri ile ilgili önemli oynamalar yapılmış ve belediye şartnameye olmadık maddeler koymuş.

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