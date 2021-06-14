Erdoğan-Biden görüşmesi! Görüşmede neler ele alınacak?
NATO Liderler Zirvesi için Brüksel'e giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü ABD Başkanı Joe Biden görüşmesine ilişkin "Kendisi, Obama'nın yardımcısı olduğu dönemde de sık sık görüştüğümüz bir dostumuz. Temenni ederim ki bu görüşmelerimizi aynı hassasiyet içerisinde yaparak, 24 Nisan'ı unutturacak adımları da atmış oluruz" dedi. Peki görüşmede neler ele alınacak? Görüşmenin sonuçları neler olabilir? A Haber canlı yayınına katılan Türk Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Enes Bayraklı önemli değerlendirmelerde bulundu.
Türk Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Enes Bayraklı'nın açıklamaları:
"Biden yönetimi ile temaslar göreve gelmesinden sonra başladı. Bu süreçte belli alanlarda görüşmeler yapıldı.
Bundan dolayı da Afganistan gibi bir konu gündeme geliyor.
Bugün yapılacak zirve 6 aydır süren görüşmelerin zirvesi olacak.
Bu noktada çok büyük kırılmalar beklemiyoruz ancak verilecek mesajlar çok önemli. Verilen mesajlara bağlı olarak ilişkilerde bir iyileşme olacaktır.
Sadece Türkiye değil dünyada başka aktörlerde ABD ile müttefiklik hukuku içinde olanlar stratejik otonomilerini değiştiriyor. Bunun nedeni de Çin'in dünya ekonomisinden aldığı payın her geçen gün artması. Çin'in 2030 yılında ABD'yi geçmesi bekleniyor. ABD'nin ve AB'nin buradan payının azalması gerginliğe neden oluyor.
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki PKK devletini kabul etmesi demek Türkiye'nin ulusal güvenliğine doğrudan bir tehdit, Türkiye'nin bölünmesine kadar gidebilecek olan bir süreci başlatabilir. Bundan dolayı ABD ile ilişkiler çok gerildi.
S-400'ün sorununun teknik bir çözümünü bulmak çok kolay. Bu Türkiye'nin üzerinde bir baskı aracı olarak kullanılıyor. ABD'nin Almanya'ya olan yaptırımları kaldırmasının sebebi müttefikini kaybetmemek.
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