Erdoğan-Biden görüşmesi! Görüşmede neler ele alınacak?

Sadece Türkiye değil dünyada başka aktörlerde ABD ile müttefiklik hukuku içinde olanlar stratejik otonomilerini değiştiriyor. Bunun nedeni de Çin'in dünya ekonomisinden aldığı payın her geçen gün artması. Çin'in 2030 yılında ABD'yi geçmesi bekleniyor. ABD'nin ve AB'nin buradan payının azalması gerginliğe neden oluyor.