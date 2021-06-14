Altın fiyatları tepetaklak! Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi?
Altın fiyatları düşüşe geçti, gram altın bir ay sonra ilk kez 500 liranın altını gördü. Kritik gün çarşamba günü gerçekleşecek olan FED toplantısı. Peki düşüş sürecek mi? Bu düşüş alım fırsatı mı? Piyasalardaki gelişmeleri A Para muhabiri Ahmet Tunahan Şimşek’in konuğu olan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş değerlendirdi.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'in açıklamaları:
"Hem altının ons fiyatı hem dolar fiyatlarındaki düşüşün aynı haftaya denk gelmesi gram altının 500 liranın altına sarkmasına neden oldu.
Altının ons fiyatı bin 857 dolar seviyesine geriledi.
Dolar kurundaki düşüş sonrası gram altın fiyatı 498 lirayı buldu. FED'in alacağı kararlar altının ons fiyatı için önemli olacak. Merkez Bankası'ndan faiz indirimi beklenmiyor. Dolar kurunda 8,25'ler bekleniyor bu da altının gram fiyatının 488 liraları görmesine yol açabilir.
Yatırımcıların alım satım yapması için Çarşamba gününü beklemesi gerekir diye düşünüyorum. Düşüşlerin kısa vaadede kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Bunların alım için bir fırsat olduğunu düşünüyorum.
TL'de ciddi bir talep artışı var, son 2 haftadır insanlarımız altın bozduruyor. İnsanlar ev ve araba alıyor, yastık altındaki birikimlerini bozduruyorlar. Fiziki altın tarafında da kımıldama var."
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