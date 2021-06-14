Tepe taklak oldu! Altın neden düşüyor, düşüş sürecek mi? 22 ayar bilezik, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Gram altın bir ay sonra ilk kez 500 liranın altını gördü. Hem altının ons fiyatı, hem de Dolar-TL kurundaki düşüşlerin aynı haftaya denk gelmesi nedeniyle gram altının yeniden 500 TL'nin altına sarkmasına neden olduğunu açıklayan uzmanlar, altın fiyatlarında düşüşün devam edip etmeyeceğine yönelik merak edilen soruları yanıtladı. 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarını yakından takip eden vatandaşlar, bugün altın fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırıyor. İşte 14 Haziran canlı altın fiyatları ve uzman yorumları...