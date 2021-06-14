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Haberler Galeri Tepe taklak oldu! Altın neden düşüyor, düşüş sürecek mi? 22 ayar bilezik, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Tepe taklak oldu! Altın neden düşüyor, düşüş sürecek mi? 22 ayar bilezik, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Gram altın bir ay sonra ilk kez 500 liranın altını gördü. Hem altının ons fiyatı, hem de Dolar-TL kurundaki düşüşlerin aynı haftaya denk gelmesi nedeniyle gram altının yeniden 500 TL'nin altına sarkmasına neden olduğunu açıklayan uzmanlar, altın fiyatlarında düşüşün devam edip etmeyeceğine yönelik merak edilen soruları yanıtladı. 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarını yakından takip eden vatandaşlar, bugün altın fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırıyor. İşte 14 Haziran canlı altın fiyatları ve uzman yorumları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.06.2021 13:55
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Tepe taklak oldu! Altın neden düşüyor, düşüş sürecek mi? 22 ayar bilezik, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları tepe taklak oldu! Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi? Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, geçtiğimiz hafta kapanışında yüzde 1,5 altında 506,9 liradan işlem görmüştü. Gram altın bir ay sonra 500 liranın altında başlayarak yeni haftada da düşüş trendini sürdürdü. Peki, altın fiyatları neden düşüyor, düşüş sürecek mi? 22 ayar bilezik, gram altın, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tepe taklak oldu! Altın neden düşüyor, düşüş sürecek mi? 22 ayar bilezik, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Altının ons fiyatı 1857 dolar seviyesine kadar geriledi. Uzmanlar tarafından düşüşün nedeni çarşamba günü belli olacak. ABD Merkez Bankası faiz kararı olarak açıklandı. FED'in yakın zamanlarda faiz artırma politikalarına başlayacağının açıklanması empita fiyatlarını olumsuz yönde etkiledi.

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Tepe taklak oldu! Altın neden düşüyor, düşüş sürecek mi? 22 ayar bilezik, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ SÜRECEK Mİ?

Altının ons fiyatındaki gelişmeler, FED Başkanı Pawell'ın açıklamalarında belirleyici olacak. FED'in temmuz-ağustos aylarından itibaren faiz artırımı ile ilgili bir tarih verip vermeyeceği piyasalarda yakından takip edilecek. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, böyle bir söylem gerçekleşirse altının ons fiyatında gerilemenin devam edebileceğini duyurdu.

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Tepe taklak oldu! Altın neden düşüyor, düşüş sürecek mi? 22 ayar bilezik, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Memiş yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan da haziran ayı ile alakalı faizlerle alakalı bir değişikliğe gidilmesi beklenmiyor. Bu nedenle dolar tarafındaki gerileme 8,25 seviyesine kadar devam edebilir. Bu da gram altın fiyatının 488 seviyesine kadar düşüşlerini destekleyebilir." ifadelerini kullandı.

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Tepe taklak oldu! Altın neden düşüyor, düşüş sürecek mi? 22 ayar bilezik, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ALTINDAKİ DÜŞÜŞ ALIM FIRSATI MI?

İslam Memiş, "Altındaki düşüşün alım fırsatı mı" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Çarşamba günü hem altının ons fiyatını hem de altının gram fiyatındaki tabloyu daha net bir şekilde göreceğiz. Dolayısıyla yatırımcıların karar vermesi için çarşamba gününü beklemesi gerekiyor. Düşüşlerin kısa vadede kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Yükseliş yönünde direnç seviyelerindeki 540-560 lira aralığı daha bitmiş değil. Bu düşüşlerin ben yatırımcısına alım fırsatı sunduğunu düşünüyorum."