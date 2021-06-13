Altın için flaş tahmin! Uzman isim tarih verdi! O fiyatı görecek...

Moya, bu kısa vadeli görünümün bu hafta altın fiyatları üzerinde de ağırlık oluşturduğunu ve yatırımcılara kısa vadede satış yapmak için bir neden verdiğini ifade etti. Moya ayrıca, FED'in para politikasını sıkılaştıran son merkez bankalarından biri olacağını ve bunun altının bu yaz ONS başına 1.950 dolar seviyesini aşmaya çalışması için yeterli alan sağlayacağını iddia etti.