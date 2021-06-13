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Altın için flaş tahmin! Uzman isim tarih verdi! O fiyatı görecek...

Altındaki sert düşüşler yatırımcıyı tedirgin etti. Altın alacak ve satacaklar olur? sorusunu soruyor. Kıdemli piyasa analisti , tarih vererek altın fiyatları için tarih vererek flaş bir tahminde bulundu. İşte altın haberinin ayrıntıları…

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.06.2021 Güncelleme Tarihi: 13.06.2021
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Altın için flaş tahmin! Uzman isim tarih verdi! O fiyatı görecek...

Bütün gözler, Çarşamba günü yapılması planlanan kilit faiz oranı duyurusu ile önümüzdeki hafta Federal Rezerv toplantısında olacak.

Altın için flaş tahmin! Uzman isim tarih verdi! O fiyatı görecek...

OANDA kıdemli piyasa analisti Edward Moya, altın fiyatlarının eninde sonunda 1.950 dolara ulaşacağını ve bir noktada 2.000 dolara ulaşacağını iddia etti. Kıdemli piyasa analisti, bu dev seviyeler için yaz aylarına işaret etti.

Altın için flaş tahmin! Uzman isim tarih verdi! O fiyatı görecek...

Moya, konu ile ilgili açıklamasında "FED, beklenenden daha yüksek enflasyon rakamlarına rağmen ilerlemeye yönelik destekleyici olmaya devam edecek. Ancak önümüzdeki hafta, biraz daha az güvercin bir merkez bankasına sahip olacağız ve konvansiyonel tartışmaların başlangıcı olacak" diye konuştu.

Altın için flaş tahmin! Uzman isim tarih verdi! O fiyatı görecek...

Moya, bu kısa vadeli görünümün bu hafta altın fiyatları üzerinde de ağırlık oluşturduğunu ve yatırımcılara kısa vadede satış yapmak için bir neden verdiğini ifade etti. Moya ayrıca, FED'in para politikasını sıkılaştıran son merkez bankalarından biri olacağını ve bunun altının bu yaz ONS başına 1.950 dolar seviyesini aşmaya çalışması için yeterli alan sağlayacağını iddia etti.

Altın için flaş tahmin! Uzman isim tarih verdi! O fiyatı görecek...

Edward Moya, "Şu anda altın piyasası durmuş durumda. Ancak yazın daha derinlerinde sarı metal fiyatları hareket edecek. Herkes 1.950 dolara bakıyor. Bu, altını olmayan yatırımcıları geri dönmek için heyecanlandıracak. Sonunda, altın fiyatı eninde sonunda 1.950 dolara ulaşacak ve bir noktada 2.000 dolara ulaşacak." dedi.

Altın için flaş tahmin! Uzman isim tarih verdi! O fiyatı görecek...

"ÖNÜMÜZDEKİ BİRKAÇ AY DALGALI OLACAK"

Moya, altın alıcılarının 1.870 dolar seviyesinde ortaya çıktığını belirtti fakat önümüzdeki birkaç ayın altın için dalgalı olacağı konusunda ikaz etti.

Altın için flaş tahmin! Uzman isim tarih verdi! O fiyatı görecek...

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