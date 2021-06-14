Kanal İstanbul’dan kimler rahatsız? Muhalefet neden yatırımcıları tehdit ediyor?

MB'nin döviz rezervinin 100 milyar doların üzerine çıktığı söylendi. Hazine ve Maliye'nin yeni politikaları ile tekrar bu rakamları yakaladık ve bunun içinde altınlar da var. 128 milyar dolar yalanı devam ediyor. Kendileri önlerine çıkan rakamı okuyamıyorsa biz ne yapalım."

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