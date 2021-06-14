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Kanal İstanbul’dan kimler rahatsız? Muhalefet neden yatırımcıları tehdit ediyor?

’de dev bir esere imza atıldı ve -- karayolu hizmete açıldı. Diğer taraftan kamu alacakları yapılandırılıyor ve yapılandırmadan 100 milyar TL bekleniyor. Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması için önemli adımlar atılıyor. Ancak muhalefet partileri yatırımcıları tehdit dilini sürdürüyor. Peki bu gelişmeler neyi ifade ediyor? Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.06.2021 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021
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Kanal İstanbul’dan kimler rahatsız? Muhalefet neden yatırımcıları tehdit ediyor?
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AK Parti Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz'ün açıklamaları:

"Yol medeniyettir. Bu düstur ile çalışıyoruz. Bu hükümet 'nin her yerine yatırımlarını yapmaya devam ediyor.

Yapılan hizmet bölge halkına hayırlı olsun.

Maalesef muhalefet yatırımcıları tehdit diline devam ediyor. Böyle bir devlet yöneticiliği olmaz. Devletlerde devamlılık söz konusu. Biz iktidara geldiğimiz de 23,5 milyar dolar borç vardı bunu biz hallettik.

Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Böyle bir muhalefet şekli olamaz. Devlette devamlılık esastır. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Dışarından gelecek yabancı yatırımcının önünü kesmek istiyorlar.

Doğalgaz, altın buluyoruz bunlarda ülke yararına olan işlere sevinmek yok. Sürekli olarak tenkit ediyorlar. Hiçbir şeye birlik ve beraberlik göstermiyorlar. 'un hali ortada iki senede yapılan ve yapılmayanlar ortada. İstanbul'da yaşayanlar sandık geldiği zaman ne yapacaklarını gayet iyi biliyorlar.

Dışarıdakilerin yatımlara karşı çıkmasını kabul edebiliriz ancak içeridekilerin yapmasını anlamıyoruz gerçekten. Bu yapılanların hepsi halk için hepsi güzel bir Türkiye için yapılıyor.

'nin döviz rezervinin 100 milyar doların üzerine çıktığı söylendi. ve Maliye'nin yeni politikaları ile tekrar bu rakamları yakaladık ve bunun içinde altınlar da var. 128 milyar dolar yalanı devam ediyor. Kendileri önlerine çıkan rakamı okuyamıyorsa biz ne yapalım."

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