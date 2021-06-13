SON DAKİKA | A Haber Afrin’de PYD-PKK tarafından vurulan hastaneyi görüntüledi
Son dakika | PKK/YPG terör örgütü unsurlarınca dün yapılan füze ve top atışları, Afrin merkezde bulunan Özel Şifa Hastanesi'nin acil bölümüne isabet etti. Saldırıda 14 kişi vefat etti. A Haber ekibinden Halil İbrahim Uğur ve kameraman Fatih Çakmak, saldırının gerçekleştirildiği bölgeyi görüntüledi ve son durumu aktardı. İşte vahşetin yaşandığı olay yerinden dehşete düşüren video ve fotoğraflar...
Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de bulunan hastane ile kent merkezine yönelik saldırısında aralarında bir bebeğin de bulunduğu 14 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.
Teröristlerin Tel Rıfat bölgesinde sivillerin bulunduğu hastaneye yönelik gerçekleştirdiği saldırının detayları da ortaya çıktı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/YPG, Afrin şehir merkezi ve Şifa hastanesinin olduğu bölgeye Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) ile 8 atış yaptı.
Sivillere yönelik saldırıların gerçekleştirildiği bölgeler hemen tespit edilerek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından ateş altına alındı.
Fırtına obüslerinin de bulunduğu ateş destek vasıtalarıyla yapılan atışlar sonucunda teröristler tarafından kullanılan üç sözde karargah binası ile bir barınak ve mevzinin imha edildiği, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.
Son 5 ay içinde teröristler tarafından bölgede gerçekleştirilen saldırılarda toplam 22 sivil öldü, 78 kişi yaralandı.
İşte olay yerinden A Haber'in özel görüntüleri...
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