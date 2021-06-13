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Haberler Özel Haber Haberleri SON DAKİKA | A Haber Afrin’de PYD-PKK tarafından vurulan hastaneyi görüntüledi

SON DAKİKA | A Haber Afrin’de PYD-PKK tarafından vurulan hastaneyi görüntüledi

| PKK/YPG terör örgütü unsurlarınca dün yapılan füze ve top atışları, merkezde bulunan 'nin acil bölümüne isabet etti. Saldırıda 14 kişi vefat etti. ekibinden ve kameraman , saldırının gerçekleştirildiği bölgeyi görüntüledi ve son durumu aktardı. İşte vahşetin yaşandığı olay yerinden dehşete düşüren video ve fotoğraflar...

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.06.2021 Güncelleme Tarihi: 13.06.2021
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SON DAKİKA | A Haber Afrin’de PYD-PKK tarafından vurulan hastaneyi görüntüledi

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de bulunan hastane ile kent merkezine yönelik saldırısında aralarında bir bebeğin de bulunduğu 14 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.

SON DAKİKA | A Haber Afrin’de PYD-PKK tarafından vurulan hastaneyi görüntüledi

Teröristlerin Tel Rıfat bölgesinde sivillerin bulunduğu hastaneye yönelik gerçekleştirdiği saldırının detayları da ortaya çıktı.

SON DAKİKA | A Haber Afrin’de PYD-PKK tarafından vurulan hastaneyi görüntüledi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/YPG, Afrin şehir merkezi ve Şifa hastanesinin olduğu bölgeye Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) ile 8 atış yaptı.

SON DAKİKA | A Haber Afrin’de PYD-PKK tarafından vurulan hastaneyi görüntüledi

Sivillere yönelik saldırıların gerçekleştirildiği bölgeler hemen tespit edilerek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından ateş altına alındı.

SON DAKİKA | A Haber Afrin’de PYD-PKK tarafından vurulan hastaneyi görüntüledi

Fırtına obüslerinin de bulunduğu ateş destek vasıtalarıyla yapılan atışlar sonucunda teröristler tarafından kullanılan üç sözde karargah binası ile bir barınak ve mevzinin imha edildiği, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

SON DAKİKA | A Haber Afrin’de PYD-PKK tarafından vurulan hastaneyi görüntüledi

Son 5 ay içinde teröristler tarafından bölgede gerçekleştirilen saldırılarda toplam 22 sivil öldü, 78 kişi yaralandı.

SON DAKİKA | A Haber Afrin’de PYD-PKK tarafından vurulan hastaneyi görüntüledi

İşte olay yerinden A Haber'in özel görüntüleri...

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