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Köfteci Yusuf davasında yeni gelişme! Sedat Peker hakkında tamamlanan iddianame mahkemeye sunuldu

'daki bir et entegre tesisinin, tehditle 'da restoran zinciri sahibine satılmaya çalışıldığı iddiasıyla ilgili 18 sanıklı davada dosyası ayrılan organize örgütü elebaşı Peker hakkında tamamlanan iddianame mahkemeye sunuldu. Geçen yılın temmuz ayından itibaren elde edilen deliller doğrultusunda hazırlanan, tutuklamaya yönelik yakalama kararı ve birleştirme talepli iddianamede, Peker'in "suç örgütü kurma ve yönetme, var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak yağmaya teşebbüsten" yargılanması istendi

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Giriş Tarihi: 24.05.2021 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021
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Köfteci Yusuf davasında yeni gelişme! Sedat Peker hakkında tamamlanan iddianame mahkemeye sunuldu

'daki bir et entegre tesisinin, tehditle 'da restoran zinciri sahibine satılmaya çalışıldığı iddiasına ilişkin davada dosyası ayrılan organize örgütü elebaşı hakkında, geçen yılın temmuz ayından itibaren elde edilen deliller doğrultusunda hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu.

SEDAT PEKER'İN DOSYASI AYRILDI

"" restoran zincirinin sahibi 'a, Mehmet S'ye ait Afyonkarahisar'daki et entegre tesisini 20 milyon lira bedelle zorla satmaya çalıştıkları ve tehditte bulundukları iddia edilen 18 sanığa yönelik, geçen yılın temmuz ayında iddianame hazırlanırken, sanıklarla bağlantılı olduğu öne sürülen Sedat Peker'in dosyası ayrıldı.

YAĞMAYA TEŞEBBÜS

Gizlilik kararı alınarak yürütülen soruşturma kapsamında, Peker'in, Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanıklarla bağlantısına yönelik toplanan deliller ışığında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı. Tutuklamaya yönelik yakalama kararı ve birleştirme talebiyle Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, söz konusu sanıklar ile Peker arasında bağlantı bulunduğuna yönelik tespitlerin yer aldığı öğrenildi.

İddianamede, Sedat Peker'in "Suç örgütü kurma ve yönetme, var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak yağmaya teşebbüsten" yargılanması istendi.

18 SANIK HAKKINDA DAVA AÇILMIŞTI

Afyonkarahisar'da Mehmet S'ye ait, 2017 yılında satışa çıkarılan et entegre tesisinin, aracılar vasıtasıyla Bursa merkezli restoran zinciri sahibine 20 milyon liraya satılması için görüşmeler yapıldığı iddia edilmişti. Restoran zinciri sahibinin, satış sürecinin uzaması nedeniyle tehdit edildiği iddiasıyla şikayette bulunması üzerine soruşturma başlatılmıştı. Suç örgütü kurdukları iddia edilen ve 6 Temmuz 2020'de gözaltına alınan 18 şüpheliden 9'u tutuklanmış, sürecinde tutuklu sanıklar tahliye edilmişti. Sanıkların Sedat Peker ile bağlantılı oldukları iddia edilmişti.

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