Köfteci Yusuf davasında yeni gelişme! Sedat Peker hakkında tamamlanan iddianame mahkemeye sunuldu

YAĞMAYA TEŞEBBÜS

Gizlilik kararı alınarak yürütülen soruşturma kapsamında, Peker'in, Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanıklarla bağlantısına yönelik toplanan deliller ışığında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı. Tutuklamaya yönelik yakalama kararı ve birleştirme talebiyle Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, söz konusu sanıklar ile Peker arasında bağlantı bulunduğuna yönelik tespitlerin yer aldığı öğrenildi.

İddianamede, Sedat Peker'in "Suç örgütü kurma ve yönetme, var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak yağmaya teşebbüsten" yargılanması istendi.