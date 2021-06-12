İstanbul’da yürekleri ısıtan görüntüler! Köpek ambulansı hastaneye kadar takip etti
İstanbul Büyükada'da içinde sahibinin olduğu ambulansın peşinden koşan kepeğin görüntüsü yürekleri ısıtmıştı. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada da gündem oldu. A Haber, işte o köpeğin sahibi Fransız kadına ulaştı.
Sahibinin peşinden koştu sosyal medyanın gündemine oturdu.
Büyükada'da öğretmenlik yapan Fransız Majoli Lusthömon'un, ders sonrası uğurladığı öğrencisi aniden fenalaştı.
İşte o anlarda da Cemal Uzun su dağıtımındaydı, genç kızın bayıldığını, fenalaştığını fark ettiği anda 122'yi aradı, vatandaşlık görevini yerine getirdi.
Cemal Uzun isimli vatandaş, "Bir kız çocuğu yere yığılmış, ayakta dıracak hali yok. Yanında köpeği ile birlikte. 112 ambulansı çağırdım. Ambulans geldiğinde, kızı ambulansa alırken, bir de yanında köpeği vardı. köpek te ambulansa girmeye çalıştı. Tabi ambulansa girmeyi engellediler. Köpek ambulansa tırmandı. Hatta ambulansı çizdi. Ambulansa girmesine izin vermediler. Ambulan hareket edince sahibi ambulansta olduğu için, köpekte ambulansın peşinde son hızda ambulansla birlikte yola devam etti." dedi.
Olay yerine gelen ambulansa lusthömon, öğrencisiyle birlikte binince köpeği bal sahibinnin yanına gitmek istedi ancak bu mümkün değildi.
Fransız kadın, "Sadece ben öğretmenim aynı zamanda. Öğrencim geldi ders almak için. fenalaşmış. Bir ambulans çağırdık. Bal da beni takip etti. Ambulansla hastaneye gittik. hastaneye geldiğimizde fark ettik ki Bal oradaydı." diye konuştu.
İşte bu görüntülerde sahibini asla yalnız bırakmayan, ambulansın arkasından peşinden koşan Can dostu bal. Majoli Lusthömon görüntülere verilen tepkilere çok şaşırdığını söyledi.
Majoli Lusthömon, "Ben şaşırıyorum bu olay neden dikkat çekti. Bunu anlamıyorum. Hala anlamıyorum gerçekten. Çünkü hayvanlar sadıklar. Biz çok küstük birbirimize. Egomuzu biraz sustursak onlardan o kadar çok şeyler öğrenebiliriz ki. Biz hayvanları unuttuk. Çok uzak kaldık hayvanlardan. Onlar sadece sevgi arıyorlar. Çünkü insana dost olarak bakıyorlar. Sadece bu." ifadelerini kullandı.
Lusthömon sosyal medyadan gelen beğeni ve yardım çağrılarına ise anlamlı bir cevap verdi.
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