İstanbul’da yürekleri ısıtan görüntüler! Köpek ambulansı hastaneye kadar takip etti

Majoli Lusthömon, "Ben şaşırıyorum bu olay neden dikkat çekti. Bunu anlamıyorum. Hala anlamıyorum gerçekten. Çünkü hayvanlar sadıklar. Biz çok küstük birbirimize. Egomuzu biraz sustursak onlardan o kadar çok şeyler öğrenebiliriz ki. Biz hayvanları unuttuk. Çok uzak kaldık hayvanlardan. Onlar sadece sevgi arıyorlar. Çünkü insana dost olarak bakıyorlar. Sadece bu." ifadelerini kullandı.