Bodrum’da tatil sezonu açıldı! Yüksek fiyat tartışması başladı
Türkiye'nin gözde tatil merkezlerinden biri olan Bodrum'da sezon başladı. Ancak otel ve plajların fiyat tarifesi tartışmalara neden oldu. Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik anlattı.
Bodrum, her sene olduğu gibi bu yaza da pahalı girdi.
Sosyetenin ve ünlü isimlerin bulunduğu oteller, plajlar ve mekanlar şok eden fiyat tarifesi ile hizmete açıldı.
Normalleşmeyle birlikte Bodrum'da hareket başladı. Ancak her yıl olduğu gibi Bodrum yine fahiş fiyatlarla gündeme geldi.
Bodrum'da turizm sezonu pahalı açıldı. Sosyetenin yediği lahmacun geçen yıl 70 liraydı bu yıl ise 110 liraya çıktı.
Bodrum'daki yaz tarifesi herkesi şaşkına çevirdi. Lüks plajı giriş ücreti 500 ile 700 TL arasında değişiyor.
Deniz üstü loca 10 bin TL civarındayken kumsalda vakit geçirmek 5 bin TL'ye maloluyor.
Burada ayranın fiyatı 75 lira iken döner yemek 360 liraya çıkıyor.
Bölgede hamburger 350 lira su ise 30 liradan satılıyor. Mekanlarda bir ana yemeğin 250 lira oması bekleniyor.
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