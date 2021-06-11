Algı medyası terörle mücadele eden Özel Hareket Müdürü Yaşar Uzun'u hedef aldı
Cumhuriyet gazetesi 4 Haziran'da yaptığı bir haberde MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan'ın ziyaret ettiği Gaziantep Özel Harekât Şube Müdürü Yaşar Uzun'un odasında Atatürk fotoğrafının olmadığını iddia etti. Sosyal medyada algı yürütüldü. Peki işin aslı neydi?
Her fırsatta yalan haber sunan algı medyası yine devreye girdi. Gaziantep Özel Harekât Şube Müdürlüğü görevine atanan Yaşar Uzun'un odasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının olmadığını savundu.
Cumhuriyet ve Yeni Çağ gazetesi başta olmak üzere tek ağızdan Özel Harekat Müdürü Yaşar Uzun hedef alındı.
Bunu yaparken her zamanki gibi yine Atatürk kullanıldı.
Ama gerçek hiç te öyle değildi. Terörle mücadelede ve operasyonlarda canı pahasına mücadele eden özel harekat müdürünün odasında Atatürk'ün fotoğrafı bulunuyordu.
A Haber 14 Mayıs 2021 tarihinde şehit çocuğunun emniyeti ziyareti ile ilgili yaptığı haberinde Atatürk'ün fotoğrafı Yaşar Uzun'un oturduğu masanın tam karşısında yer alıyor.
Algı medyasının neden terörle mücadelede ön safta yer alan özel harekat müdürünü hedef aldığı akıllarda soru olarak kaldı.
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