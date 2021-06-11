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A Haber görücüye çıkan Çağatay İHA'yı görüntüledi! İşte Çağatay İHA'nın özellikleri

Türkiye'nin dünyayı hayran bırakan İHA'ları arasına bir yenisi daha eklendi. Eskişehir'de görücüye çıktı. muhabiri Nejat Kırbulut, Türkiye'nin Çağatay İHA ile bir ilke imza attığını açıkladı. İşte Çağatay İHA'nın özellikleri.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.06.2021 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021
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A Haber görücüye çıkan Çağatay İHA'yı görüntüledi! İşte Çağatay İHA'nın özellikleri

Eskişehir Endüstri Fuarı'nda görücüye çıkan 'yı ekranlara getirdi. Fuarda bulunan A Haber muhabiri Nejat Kırbulut, Türkiye'nin yeni İHA'sı Çağatay'ın özelliklerini aktardı.

BİR İLKE İMZA ATILDI

Türkiye'nin ilk bulut altı İHA'sı 6 saate kadar havada kalabiliyor.

Yerli ve milli imkanlarla yapılan Çağatay İHA hakkında bilgi veren Kırbulut, "Bir ilke imza atıldı. Çağatay İHA, İHA 2 sınıfında Türkiye'nin ilk uydudan kontrol kabiliyetine sahip insansız hava aracı oldu." dedi.

Pist gereksiniminin olmadığını belirten Nejat Kırbulut, "Tam otonom dikey kalkış ve iniş imkanına sahip olan Çağatay İHA, 6 saat havada kalabiliyor. 18 bin feet maksimum irtifaya ulaşabilen Çağatay İHA yer belirleme işlemini tepesindeki kamera ile sorunsuz yapıyor." şeklinde konuştu.

A Haber muhabiri Kırbulut acil durumlarda müdaha edilebildiğini de belirtti. "Tamamen kendi kendini idare edebilen bir İHA." diyen Kırbulut, "Acil durumlarda joystik ile de müdahale edilebiliyor." ifadelerine yer verdi.

Çağatay İHA'nın özelliklerini aktaran Kırbulut, "Uçuş sistemi yazılımı, donanımı, haberleşme sistemi yerli ve milli imkanlarla geliştirildi. Bulut üstü İHA'lardan farklı. Bulut altı olan Çağatay İHA, bulutun altında görüntülenmeden görevini yapabiliyor." dedi.

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