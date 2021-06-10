Kanal İstanbul’a karşı tehdit dilinin amacı ne? Muhalefet milli projelere neden karşı?

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta'nın açıklamaları:

"Bunları biz yeni duymuyoruz. Yaklaşık 19 seneden beri AK Parti'nin yaptığı her hizmetin karşısında 'istemezük' zihniyeti var.

Her hizmetin karşısında durdular. Bu sefer de bizi yanıltmadılar. Bütün büyük hizmetlerin karşısında duran bir anlayış söz konusu.

'İktidara geliyoruz.' diyorlar ama millet adına yapılması gereken projeler neler? Bununla ilgili tek bir şey duymuyoruz. Sadece yatırımcılara karşı bir tehdit dili söz konusu. Sadece nasıl yıkacaklarını anlatıyorlar.

Milletimiz sandıkta bu engelleyenlere karşı gereken cevabı verdi. Bundan sonra da gereken cevabı yine sandıkta verecektir.

Bu tehdit dili nedeniyle yabancı yatırımcılar bu ülkeye gelmez. Türkiye bölgesinde cazibe merkezidir. Bu ülkede yatırım yapan pişman olmaz.

Erken seçim isteyeneler sandıkta gereken cevabı aldı. Biz milletimizden 5 yıl yetki aldık. 2 yıl sonra milletin kantarına çıkacağız.

Seçim isteyenler orada gereken cevabı alacaktır. Tehdit ederek ya da seçim dışı güçleri de kullanarak bir şey yapabilir miyiz anlayışı varsa gereken cevabı alırlar. Bizim korkumuz çekincemiz yok.

Temel atmama törenleri tehdit dilinin yerele yansımasıdır. İBB Başkanı tarafından bir projenin iptal edilmesi ve tarihte ilk defa görülen temel atmama töreni tipik bir Karadeniz fıkrasına benziyor. Bu olayı İstanbul'da yaşayan 16 milyon insanımız değerlendirecektir."