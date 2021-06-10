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Müsilaj tarıma kazandırılacak! Müsilajdan tarım katkı maddesi ve biyoyakıt üretimi yapılacak

, deniz salyasından tarım katkı maddesi, tarım ilacı, bioplastik ve biyoyakıt üretmek için çalışma başlattı. Detayları muhabiri ’un konuğu olan Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. canlı yayında anlattı.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.06.2021 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021
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Müsilaj tarıma kazandırılacak! Müsilajdan tarım katkı maddesi ve biyoyakıt üretimi yapılacak

Prof. Dr. Mete Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Müsilaj çeşitli etkenlerle ortaya çıkan karmaşık bir durum. Oldukça zararlı, biz ilan edilen eylem planını sonuna kadar destekliyoruz.

Temizliğin yapılması gerekiyor diğer taraftan ise ciddi bir biyokitle artışı var. Bunu atmaktansa değerlendirebileceğimizi düşünüyoruz.

İlk başındab beri topladığımız örneklerle müsilajın kimyasal yapısını belirledik. Saflaştırma işlemleri yaptık. Gereken adımları attık ve tarım alanında kullanılabileceğini düşünüyoruz.

İlave olarak düşündüğümüz yöntemler de var. Bioplastiklere dönüştürülebiliyor. O konuda da çalışmalarımız devam ediyor. Biz katma değeri olan bir ürüne dönüşebileceğini düşünüyoruz.

Belediyemiz ve valiliğimiz müsilajın toplanması noktasında bize yardımcı oluyor. Rektörlük de bize gereken desteği veriyor.

Biz müsilajın değerlendirilebileceğini düşünüyoruz. Bize ulaşmasa bile kurutulup kullanılabilir.

Yaptığımız işlemler sayesinde küçük tarım deneylerine başlayacağız. Toprakta su tutma özelliği artacak. Gübre demek belki çok doğru olmayabilir ama katkı maddesi denebilir.

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