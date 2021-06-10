Müsilaj tarıma kazandırılacak! Müsilajdan tarım katkı maddesi ve biyoyakıt üretimi yapılacak

Prof. Dr. Mete Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Müsilaj çeşitli etkenlerle ortaya çıkan karmaşık bir durum. Oldukça zararlı, biz ilan edilen eylem planını sonuna kadar destekliyoruz.

Temizliğin yapılması gerekiyor diğer taraftan ise ciddi bir biyokitle artışı var. Bunu atmaktansa değerlendirebileceğimizi düşünüyoruz.