Çeşme’de çevre kirliliği! Moloz ve hafriyat ormanlık alana dökülüyor
İzmir Çeşme'de moloz ve hafriyat ormanlık alana dökülüyor. Turizm merkezinde çöpler toplanmıyor. Yaşanan çevre katliamını A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuğu olan Ekinoks Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Başka Yasemin Kumaş değerlendirdi.
Ekinoks Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Başka Yasemin Kumaş'ın açıklamaları:
Burası 1993 senesinden beri bölge kurulu kararıyla sit alanı olarak görülüyor.
Burada kesinlikle bir çöplük uygulaması olamaz aslında. 93 yılından beri belediye alanı çöplük olarak kullanıyor.
2014 yılında mücadele ederek bu alanı kapattırdık. Fakat buraya kaçak dökümler devam ediyor. İllegal şekilde bunu yapıyorlar.
Burada birçok defa yangın çıktı ve müdahale edildi. Yangınları söndürmek bile bir maliyet ama bir türlü buna engel olamıyoruz. Çevre koruma adına tam bir felaket.
Buradaki kirlilik yangını da tetikliyor. Biz belediyeye gidip başvuru yapıyoruz ancak karşılık alamıyoruz.
Bize karşı bir tavırları var ve biz bunu anlamıyoruz.
İzmir'de yetkili kurumlar görevini yerine getirmiyor. Bunun yanında bir de suç işleniyor. Burası bir sit alanı ve buraya döküm yapmak yasak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Diyanet son dakika: Kurban kesim bedeli ne kadar? 2021 vekalet yoluyla kurban kesim fiyatları kaç TL?
- 10 Haziran hibe desteği yattı mı? 3 bin TL ve 5 bin TL esnafa hibe desteği ödemeleri ne zaman yapılacak?
- ÖTV zammı 2021 ne kadar? Otomobil ÖTV zammı olacak mı? Sıfır araç ÖTV zammı son durum nedir?
- YKS'ye hangi okulda gireceğim? ÖSYM AİS sınav yerleri nasıl öğrenilir? YKS TYT AYT sınav giriş belgesi görüntüleme!
- Ve açıklandı! YKS sınav giriş yerleri sorgulama: 2021 YKS TYT AYT üniversite sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM takvimi!
- ATA AÖF sınav sonuçları bugün açıklanır mı? 2021 ATA AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Süper Lig 2021-2022 sezonu ne zaman başlayacak? Ligler hangi ay başlayacak? Transfer sezonu...
- Kuruluş Osman ne zaman sezon finali yapacak? Kuruluş Osman sezon finali tarihi belli mi?
- Leyla ile Mecnun'un yeni başrolü! Deniz Işın göz kırptı! Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak?
- Survivor araba ödülünü kim kazandı? Survivor Jeep hangi yarışmacı kazandı? 9 Haziran büyük ödül...
- Jeep Compass ne kadar, kaç TL? Survivor araba ödülünün fiyatı kaç para? İşte özellikleri...
- Marketler için düzenleme! Kabul edilirse o saatlerde açılmayacak! A101, BİM, ŞOK...