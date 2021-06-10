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Çeşme’de çevre kirliliği! Moloz ve hafriyat ormanlık alana dökülüyor

'de moloz ve hafriyat ormanlık alana dökülüyor. Turizm merkezinde çöpler toplanmıyor. Yaşanan çevre katliamını muhabiri ’nin konuğu olan Başkanı Başka Yasemin Kumaş değerlendirdi.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.06.2021 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021
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Çeşme’de çevre kirliliği! Moloz ve hafriyat ormanlık alana dökülüyor

Ekinoks Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Başka Yasemin Kumaş'ın açıklamaları:

Burası 1993 senesinden beri bölge kurulu kararıyla sit alanı olarak görülüyor.

Burada kesinlikle bir çöplük uygulaması olamaz aslında. 93 yılından beri belediye alanı çöplük olarak kullanıyor.

2014 yılında mücadele ederek bu alanı kapattırdık. Fakat buraya kaçak dökümler devam ediyor. İllegal şekilde bunu yapıyorlar.

Burada birçok defa yangın çıktı ve müdahale edildi. Yangınları söndürmek bile bir maliyet ama bir türlü buna engel olamıyoruz. Çevre koruma adına tam bir felaket.

Buradaki kirlilik yangını da tetikliyor. Biz belediyeye gidip başvuru yapıyoruz ancak karşılık alamıyoruz.

Bize karşı bir tavırları var ve biz bunu anlamıyoruz.

'de yetkili kurumlar görevini yerine getirmiyor. Bunun yanında bir de suç işleniyor. Burası bir sit alanı ve buraya döküm yapmak yasak.

Burada yangınlara sebep olanda bizzat yetkili kurum oluyor.

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