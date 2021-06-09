Hikmet Genç'ten Kemal Kılıçdaroğlu'nun "haramzade" sözlerine sert yanıt

Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç'in açıklamaları şöyle;

"KILIÇDAROĞLU HALKIN YAKASINA YAPIŞMAKLA TEHDİT EDİYOR"

Bir siyasetçi açısından bu kadar süfli bir siyaset dünya siyasetinde görülmemiştir. AK Parti'ye oy verirseniz iki elim yakanızdadır. HDP-PKK silahla, Kılıçdaroğlu da halkın yakasına yapışmakla tehdit ediyor. Kılıçdaroğlu'nun HSYK, öğretmenler, çiftçilere, memurlara vs. yönelik sözlerinde hakaret, aşağılama, nefret, faşizm var. En son kurduğu cümle ise "Bu haramzadelerle bilmem ne oturup bilmem ne…"

"SEN NASIL BİR SİYASET YAPIYORSUN?"

Şimdi bakın Türkçe yazıp çiziyoruz. Neyin ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz. Bu sözlerin ne manaya geldiğini de biliyoruz. 'Haramzade' çok ağır bir hakarettir. Sen nasıl bir siyaset yapıyorsun? Biz yıllardır bir proje üret diyoruz. Sen AK Parti'den de önce deki; 'Sivil anayasaya ihtiyacımız var. Avrupa normlarında sivil anayasa yapmak istiyorum gel oturalım. Bunu doğru yaptın ama bu köprü yetmez şunu da yapalım' böyle bir şey yok. Hakaret, aşağılama, yalan, iftira…

"YERDE BİR TANE FİŞ GÖRSE..."

Bu söylediklerimde abartı yok, her söylediğimin arkasındayım. Yerde bir tane fiş görse, bir bakkal fişi görse belge buldum diye koşan bir adamdan söz ediyoruz. 19 yıldır AK Parti iktidarı var normal şartlarda dünyanın herhangi bir yerinde iktidarlar 19 yılda zor duruma düşer, yıpranır ağır bir şeydir.

"SON 50 YILDIR HALK..."

Ama her defasında son 19 yılı saymıyorum ondan öncesi de yok zaten. Son 50 yıldır halk buna tevessül etmemiş aynı şeyleri yapmaya devam ediyorsun burada bir hata var.



