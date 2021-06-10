Gelecek Partisi'nden tepki çeken Suriye açıklaması! Cemalettin Kani Torun'dan skandal sözler

Torun, yaptığı açıklamada, "Birtakım demokratik düzenlemelerin yapılması, oradaki halkların kendilerini ifade edebilecekleri, anayasal sınırlar içinde birtakım yapılar kurulması, otonom, federal, kanton her neyse, oradaki bütün toplumun kabul edilebileceği bir şekilde olması aslında bölgedeki kanın durmasına da bir vesile olur." ifadelerini kullandı.