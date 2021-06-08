Aşıda kritik eşiği aşmaya 7 milyon kaldı! Risksiz sonbahar bizi bekliyor
Türkiye'de artık 30 milyon doz koronavirüs aşısı tamamlandı. Kritik bir eşik var ve o eşiğin dönülebilmesi için 14 milyon doz aşının daha uygulanması gerekiyor. Hedef yaz aylarında bunu tamamlamak hatta çok daha üstüne çıkartmak böylece Türkiye sonbahara daha güçlü girecek.
Türkiye'de, 30 milyon doz koronavirüs aşısı yapıldı. 13 milyon 19 bin kişi artık virüsün karşısında daha güçlü.
17.5 milyon vatandaşın ise ilk dozları tamam Eğer 7 milyon kişi daha aşılanırsa, kritik eşik dönülecek.
Türkiye'nin covıd-19 salgını önlemlerini büyük oranda gevşetmesine yönelik baz senaryo belli oldu.
Çift doz aşılamada 21 milyon rakamı oldukça önemli. Eğer hedef tutturulursa, yaz aylarında açık havada bulunmanın avantajıyla birlikte sonbahara daha düşük riskle girilecek.
Böylece, ağır enfeksiyon oranı da her geçen dönem daha da azalacak. Yaz sonuna kadar yetişkin nüfusun yüzde 60'ını oluşturan yaklaşık 42,5-43 milyon kişinin iki dozu tamamlanmış olacak.
2021 sonu projeksiyonuna göre sonbahar aylarından itibaren, 2022'nin başlarında yapılması gereken tek doz hatırlatma aşılarına başlanacak.
Üçüncü doz aşı için akıllarda pek çok soru işareti var. Uzmanlar bunun için temmuz ayı beklenmeli diyor.
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