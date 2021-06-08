Aşıda kritik eşiği aşmaya 7 milyon kaldı! Risksiz sonbahar bizi bekliyor

Türkiye'de, 30 milyon doz koronavirüs aşısı yapıldı. 13 milyon 19 bin kişi artık virüsün karşısında daha güçlü.

17.5 milyon vatandaşın ise ilk dozları tamam Eğer 7 milyon kişi daha aşılanırsa, kritik eşik dönülecek.